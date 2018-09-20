- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 19 Eylül Gaziler Günü kutlamalarına katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulan törende Gaziler Günü’nü kutlayan Başkan Türel, canı ve kanı pahasına vatanına ve bayrağına sahip çıkan gazilere şükran borçlu olduğumuzu söyledi.Çelenk sunma töreninin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törene katılan Gaziler ile tokalaşan Başkan Türel, vatanı için, devleti için, milleti için, bayrağı için kendinden vazgeçen tüm şehit ve gazilere şükran borçlu olduğumuzu söyledi. Türel, “Canı ve kanı pahasına bayrağımızın her daim göklerde dalgalanması için göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu onurlu nişanı gururla taşımaya hak kazanmış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü’nün ayrı bir önemi vardır” dedi.İHA