Antalya Çalkaya’daki tapu şerhlerinin kaldırılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Menderes Türel, bölge sakinlerinin tapularını ne zaman alacaklarını açıkladı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu ilçesi Altıntaş ve Güzelyurt mahalle sakinleriyle ayrı ayrı düzenlenen bilgilendirme toplantılarında bir araya geldi. Çalkaya bölgesinde yıllardır yaşanan imar sorununun çözümü konusunda gelinen süreçle ile ilgili vatandaşlara bilgi veren Başkan Türel, Çalkaya bölgesine ait imar planlarının bu yıl Ağustos, Eylül gibi meclise sunmayı, Aralık’ta imar uygulamalarını tamamlamayı hedeflediklerini, Şubat 2019’da şerhleri kaldırmayı hedeflediklerini söyledi. Türel, “Ondan sonra herkes ay yıldızlı tapusuna kavuşacak, yerinde ne yapmak istiyorsa kendisi yapabilir hale gelecek. Çalkaya, Antalya’nın en kıymetli bölgesi haline gelecek” dedi.“Biz ne zaman bu memlekete iyi şeyler yapmaya kalksak, kanayan yaraları çözmeye kalksak hemen provokatörler işbaşına geçiyor” diyen Başkan Türel, şöyle konuştu:“Halkımızın mutsuzluğundan kendilerine sermaye edinenler, yalanla dolanla ortalığı kirletmeye çalışıyorlar. Bu bizim her çalışmamızda başımıza geliyor. Konyaaltı Sahili’ni açtık, ‘Sahili halka kapatacak’ diyorlardı. Şimdi sosyal medyada onların söylemiş olduklarıyla halkımızın sahilden nasıl güzel faydalandığını gösteren fotoğrafları yan yana koyuyorum, Allah yardım ediyor. Haklı çıkan biz oluyoruz. Yalanlarla vatandaşın aklını karıştırmaya çalışıyorlar. Aynısı Kepezaltı Santral’de de oldu. Gün oldu devran döndü, tekrar göreve geldik ve bıraktığımız yerden başladık. Vatandaşlarımıza doğruları anlattık ve onların destekleriyle o provokatörler, iftiracılar bir kez daha hüsrana uğradı. İki gün önce temel atma töreninde iki vatandaşımız geldi, ‘Başkan sen buraya bizlere projeyi anlatmaya geldiğinde arkalarda 7-8 kişilik bir grup vardı. Onlar şimdi nerede acaba’ dediler. ‘Onlar şimdi Çalkaya tarafına gitmiştir. Daha önce de Konyaaltı civarında geziyorlardı’ dedim.”Bundan sonra yapılacaklarla ilgili de bilgi veren Başkan Türel, “Bin 300 hektarlık alandan bahsediyoruz. 13 milyon metrekare desem daha iyi anlarsınız. Uzmanlar aylarca çalıştı. Ve sonunda 29 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımız kentsel dönüşüm kararını imzalayarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra Çalkaya’ya özel bir düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu düzenleme için de Çevre Şehircilik Bakanlığımızla bizim arkadaşlarımız, ilgili kurumların yetkililerini sayın bakanımız dizdi masaya. Biz de bir tarafa dizildik, onlarla da uzunca bir müzakereden sonra bir kanun çıkartılması, bir mevzuat getirilmesi hususunda mutabakata vardık. Şimdi bütün görüşmelerimizi tamamladık ve böylelikle bu mevzuat düzenlemesinde mutabık kaldığımız şekliyle Cumhurbaşkanımıza da ben 16 Haziran’da geldiğinde arz edeceğim. O konuda da zaten kendisi kararnameyi de imzalayarak desteğini veriyor ve soruyor ‘Çalkaya problemini ne yaptın bir an önce çöz’ diye. Ona sadece bilgi vermek suretiyle meclisten sonra inşallah biz bu konuyu seçimlerden sonra bir aksilik olmazsa halkımızın teveccühü, desteği devam ederse bunu da inşallah mevzuatla son noktaya getireceğiz” diye konuştu.Çalkaya’da, Kepezaltı-Santral’de uyguladıkları kentsel dönüşüm projesinden farklı bir kentsel dönüşüm projesi uygulayacaklarını kaydeden Başkan Türel, “Burada farklı bir kentsel dönüşümü sadece yasal mevzuattaki imkanlarından yararlanabilmek için kullanacağız. Yani burada kesinlikle bu yalancılara, iftiracılara itibar etmeyin. Kepezaltı Santral’deki gibi buraları yıkarak yerine yeni yapılar yapmak üzere bir kentsel dönüşümü Çalkaya bölgesinde kesinlikle düşünmüyoruz. Kentsel Dönüşüm Kanunu’nun getirmiş olduğu kolaylıklardan istifade ederek burada sizin en önemli sorununuz olan tapuların üzerindeki şerhlerin kaldırılması hususunda bu Kentsel Dönüşüm Yasası’nı kullanıyoruz. Mesele bu kadar basit. Biz burada bir tane yapı, bir tane ev yıkmayacağız. Bir tane işyeri yıkmayacağız. Burada biz ağırlıklı olarak ada bazında planlama yapıp tapuların üzerindeki şerhleri de böylelikle kaldıracağız. Tapuların üzerlerindeki şerhleri kaldırdıktan sonra mülk sahibi buradaki yapılarını nasıl muhafaza eder, eskisi gibi mi korur, kendisi karar verecek. Burada bizim bir kentsel dönüşümle yapılara yönelik bir hedefimiz söz konusu değil. Tapuların üzerindeki şerhleri kaldıracağız” dedi.11 bin 726 adet imar parselini tek tek ele aldıklarını ifade eden Türel, “Yeni İmar Kanunu’nun doğrusu da bu. Yapacağınız bir imar planında gerekli yeşil alanları, sosyal donatıları ayırmazsanız burada bir planlama yapmak mümkün olmaz. Çünkü mahkeme bunu hemen bozuyor. Dolayısıyla mahkemenin bozmayacağı ve maalesef bundan önce yapılan planlarda caddeler, parklar, mezarlıklar konut parseli olmuş. Parsel parsel satılmış yani. Bu milletin yarın burada yaşıyor iken yola, yeşil alana, hastaneye ihtiyacı yok mu? Parka, okula, camiye ihtiyacı yok mu? Şimdi sosyal donatı dediğimiz bütün bu unsurları da içinde planlayabileceğimiz alanlara ihtiyacımız var. Bu alanları bulabilmemiz için Kentsel Dönüşüm Kanunu’na ihtiyacımız var. Biz sizlerin yapılarıyla ilgili bir tasarrufta değil, kanunun emrettiği sizin kullanacağınız sosyal donatılarıyla yakalamak için Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan istifade edeceğiz ve burada dediğim gibi yapmış olduğumuz bütün bu envanter çalışmaları bizim tarafımızdan tamamlandı. Sırf Çalkaya ile ilgili kendimiz bir ekip kurduk. 15 kişilik ben belediyede imar başdanışmanımız, imar daire başkanımızın olduğu sadece Çalkaya Planlama Bürosu kurduk. İşleri sadece Çalkaya, başka hiçbir işe bakmıyorlar. Bu ekip Tapu Kadastro İlçe müdürlükleriyle koordineli çalışarak bütün parsellere ait geçmiş tarihlerde tabi oldukları her türlü işleme ilişkin verilere ait analizleri yapıyor. Plana altlık olacak kurum görüşleri, jeolojik etütler ki bir planın olmazsa olmazı bunları mutlaka yapmak zorundayız. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan çalışmaları bir taraftan devam ediyor” dedi.Altıntaş Mahallesi’ndeki toplantının ardından Güzelyurt Mahallesi sakinleriyle de buluşan Başkan Türel, “Buraya Altıntaş’tan geliyoruz, bir teyzem çıktı dedi ki, ‘Oğlum benim evime devlet el koyacakmış yıkacakmış, sonra da yenisini yapacakmış.’ Ben de ‘Hepsi yalan teyzecim’ dedim. Sonradan anladım ki o teyzemin evini ucuza kapatmak için yapıyorlarmış. Sizlerin mülklerini ucuza kapatmak için yalanlar, dolanlarla ortalıkta geziyor. Sakın ha inanmayın. Bunların bazıları da paralı asker. ‘Senin evini elinden alacak, yıkacak yeniden yapacak’ diyorlar. Kimsenin elinden evini almayacağız, yıkmayacağız, herkesin evinde, bağında kim ne yapmak istiyorsa yapabilsin diye tapudaki şerhini kaldıracağız. Her zaman size mahçup olmayacak şekilde hep doğru dürüst davranan bir kardeşinizim. Yapmayacağım yada yapamayacağım şeyi kimse bana söyletemez. Yaptıramaz” diye konuştu.İHA