- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avdan 13. Helva Şöleni’ne katıldı. Avdan halkına ‘Sizin hastanızım’ diye seslenen Başkan Türel, kendisine gösterilen ilginin gönül tellerini titrettiğini söyledi. Avdan’a her geldiğinde moral ve enerji depoladıklarını belirten Başkan Türel, Avdan’a yaptığı her hizmetten onur duyduğunu vurguladı.Avdan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Avdan 13’ncü Helva Şöleni büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Şölene, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin, Korkuteli ve Avdan Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı ve üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.Şölende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Avdan’a her gelişinde kendisine gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirterek, “Bu ilgi bizim gönül tellerimizi titretiyor. Keşke fırsatımız olsa da senenin birkaç haftası ya da ayını bu muhteşem köyde geçirsek. Sizlerle burada olmak bize büyük moral oluyor. Enerji depoluyoruz. Sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Sizin bize olan güveniniz bizim size karşı olan sorumluluğumuzu hep artırdı. Bizi hiç mahcup etmediniz. Bu yüzden daha çok çalışacağız” dedi.Avdan’a bugüne kadar köy konağından, sıcak asfalta birçok hizmet gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Türel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Az önce bir kardeşimiz geldi dedi ki: ‘Başkanım ben doktor değilim ama sizin hastanızım’ dedi. Anadolu’da böyle slogan gibi sözler çok çıkıyor. Gerçekten ben de doktor değilim. Ama bende sizin hastanızım. Bu nedenle size ne yapsak azdır. Avdan birçok hizmeti ilk getirdiğimiz mahalle ve köylerden biri. Aynı şekilde diğer mahalle ve köylere de yaygınlaştırıyoruz. Avdan’ın şampiyon olması hizmetler de de liderliği kapmasına vesile oluyor. Avdan’a yaptığımız her projeden onur duyuyoruz”Halkın yoğun ilgi gösterdiği Başkan Türel’e halı üzerine işlenmiş ‘fotoğraf halı’ hediye edildi. Kavurma, pilav, ayran ve helva ikram edilen Başkan Türel, Milletvekili Mustafa Köse ile birlikte çadırda oturdu ve Avdanlılarla uzun uzun sohbet etti. Tribünlerde oturan vatandaşları da selamlayan Başkan Türel, bol bol fotoğraf çektirdi.İHA