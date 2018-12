Başkan Sözen: “Daima kadınlarımızın yanındayız”

Manavgat Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar için bir dizi etkinlik düzenledi.Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde kadınlara yönelik etkinlikler düzenledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde farkındalık oluşturmak amacıyla ilk olarak Manavgat Belediyesi Toros Kadınları Emek Pazarı’nda bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu avukatları ve birçok kadın katıldı. Etkinlikte kum torbası sembolü ile şiddetin her türlüsüne karşı olunduğu ifade edilirken, kum torbasının üzerine şiddete karşı yazılar yazıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Atatürk Kültür Merkezi’nde Derin Sahne oyuncuları tarafından ”Hayatın Her Tonu” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Tiyatro oyununa Manavgatlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda kadının toplumdaki yeri gibi hayatın her alanından kesitler güldürürken düşündürerek tiyatro severlere sunuldu.Manavgat Belediyesi Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezi’nde de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, Antalya Barosu Manavgat Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kurulu tarafından ‘Kadına Şiddeti Önleme’ semineri düzenlendi. Seminerde konuyla ilgili olarak Avukat Ayşegül Tarakçı ve Avukat Handan Kip Ersoy sunum yaptı. Seminerin sonunda ise katılımcılara sertifika takdim edildi.Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ile ilgili olarak; “Kadının mutlu olduğu yerde hayat vardır. Kadın mutluysa aile mutlu, aile mutluysa toplum mutludur. Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü lanetliyoruz. Bu utancın önüne ancak eğitim ve bilinç ile geçebiliriz. Biz de Manavgat Belediyesi olarak bu önemli gün ile alakalı farkındalık oluşturacak etkinlikler, seminerler düzenledik. Kadınlarımız hayal edip üretsin, özgürce yaşayıp mutlu olsun diye kadın odaklı projelerimizle bugün ve daima kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.İHA