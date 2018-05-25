Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Belediye çalışanlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi.Konyaltı Belediyesi çalışanları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğine Konyaaltı Kaymakamı İbrahim Keklik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ayhan Abay, Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, Antalya Konyaaltı Turizm Kültür ve Eğitim Vakfı (KONTEV) üyeleri, Batı Antalya Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) üyeleri, sporcular, Konyaaltı Kaymakamlığı birim müdürleri ile Konyaaltı Belediyesi personeli katıldı.Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde 2 bine yakın davetlinin katıldığı iftarda konuşan Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “18 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Belediye Başkanı olarak 20. görev yılımı doldurdum. 126 personel ile başladığım bu görev de tüm zorlukları çalışanlarımla birlikte aştık. Tüm bu zorluklar neticesinde bugün Antalya’nın en modern ilçesi olan Konyaaltı’mıza bin 107 personelle hizmet veriyoruz. Başta Belediye çalışanlarım olmak üzere Konyaaltı ve Antalya’mıza hizmet veren herkese teşekkür ediyorum. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en müstesna yaşandığı aylardın biridir. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece ne Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yoldan yürümemiz engellenebilir, ne al bayrağımız iner, ne de ezanımız susar. Bu düşüncelerle tüm ülkemizin ve de İslam aleminin Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum” dedi.İHA