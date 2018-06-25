- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Korkuteli’nde Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanan Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımını ziyaret etti.656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı İsmail Balaban, bu yıl yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemeri yeniden omuzlamak için çalışıyor. Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı, Hasan Aydın ve Ufuk Atalan’ın antrenörlüğünde hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Başpehlivan İsmail Balaban, Turan Balaban, Hasan Cengiz ve İbrahim Çoraman ile birlikte hazırlık çalışmalarını sürdüren Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü’nün 25 güreşçisini ziyaret etti.Korkuteli ilçesinde güreşçilerle bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek, geçtiğimiz yıl olduğunu gibi bu yıl da Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde önemli başarılar elde edeceklerine inandığını söyledi. Başkan Böcek, “Başpehlivanlarımız bu yıl sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Bu sezon Kırkpınar öncesi gerçekleşen güreşlerde bir çok kez birincilik kürsüsüne çıktılar. Başpehlivanlarımız İsmail Balaban, Turan Balaban, Hasan Cengiz ve Sinan Kaya’dan önemli başarılar bekliyoruz. Korkuteli’nde güreşçilerimiz Kırkpınar’a hazırlanıyor. Altın kemeri bu yıl da Antalya’mıza getirmek istiyoruz” dedi.Geçtiğimiz hafta Kırklareli Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan İsmail Balaban olmuştu. 30 Haziran Cumartesi günü Bursa Nilüfer’de, 1 Temmuz Pazar günü ise İstanbul Sultangazi’de yapılacak olan güreşlerden dereceyle dönmek istediklerini dile getiren Başkan Böcek, şimdiden tüm güreşçilere başarılar dilediğini bildirdi.İHA