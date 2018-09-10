- Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı’da esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Başkan Böcek, meşhur Elmalı köpüğü ve şırasının da tadına baktı.Bir dizi ziyaret ve program için Elmalı’ya giden Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elmalı İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Başkan Muhittin Böcek, İlçe Başkanı Şakir Aydın ve partililerle bir araya geldi. Başkan Böcek, Elmalı sosyal ve kültürel hayatına katkı olması amacıyla Konyaaltı’ndan Elmalı’ya her hafta geziler düzenlediklerini söyledi.Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Elmalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Asım Tan ile görüştü. Başkan Böcek, esnaf temsilcilerinin kendisi önemli bir yeri olduğunu belirterek, “Her Elmalı ziyaretimizde sizlerin yanına uğrayarak, esnafımızın içinde bulunduğu durum hakkında bilgi alıyorum. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Sizler esnafa, köylüye ve çiftçiye sahip çıkıyorsunuz” dedi.Başkan Böcek, Elmalı ziyaretinde Elmalı Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği tarafından gerçekleştirilen Pekmez Şenliği alanında, Elmalı’nın meşhur köpük ve şırasının tadına baktı. Başkan Böcek, kazanın başına geçerek, köpük karıştırdı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, böyle eski geleneklerini yaşatılmasının önemli olduğunu kaydetti.İHA