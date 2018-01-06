Başbakan çiftçiye müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım: "2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem."

Kırşehir AK Parti İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırımkonuşmasında, çifçilere müjde vererek "Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz." dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



"Ak Parti yıkan değil, yapandır. Biz 80 milyonun kardeşliğinden başka bir şey önemsemeyiz. Biz milletimize inandık, milletimizde bize inandı. En güçlü şekilde destek vermeye devam ediyor.Emin adımlarla 2023 hedeflerimize yürümeye devam ediyoruz. Taş üstüne taş koyduk, Türkiye 3 kat büyüdü.Kişi başı milli gelir 3 bin dolardan 11 bin dolar seviyesine çıktı. Ülkeler iflas bayrağı çekerken, Türkiye başarıdan başarıya koşuyor. Yılın 3. çeyrek büyümesi yüzde 11.1.

2017'DE REKORA İMZA ATTIK

2017'de 157 milyar dolar ihracaatı aşarak bir rekora imza attık. 2018'de 170 milyor dolar hedef koyduk. İnşallah o hedefi de aşacağız.

YEM VE MAZOTA ÇOK BÜYÜK DESTEK VERECEĞİZ

Şimdi 2018'de yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Tarımda iki önemli kaleme büyük destek vereceğiz. Bunun biri mazot diğeri de yem. Yem ve mazota çok büyük destek vereceğiz.

32 MİLYON TURİST SAYISINA ULAŞTIK

Turizmde 15 Temmuz sonrası kaybettiğimiz pazarı tekrar kazanıyoruz. Özellikle 2016 yılının Ocak ve Kasım aylarında yüzde 28 oranında kayıp yaşanmıştı. 2017'de bunu telafi ettik ve 32 milyon turist sayısına ulaştık.



İRAN'DAKİ OLAYLAR



Maalesef coğrafyamıza göz dikmiş art niyetli olanlar var. Bunların farkındayız. Kardeş İran halkının bu oyunlara karşı uyanık olmasını özellikle istiyoruz. Bizim için İran'ın istikrarı, huzuru önemlidir.İran'ın huzurunu bozmak için dışarıdan müdahale edilmesini asla kabul etmeyiz hoş görmeyiz. Bir an önce komşumuzun istikrarına kavuşmasını diliyoruz. Türkiye kendi hukuku kadar komşularının da hukukunu korumaya çalışıyor."