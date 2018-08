" Bana bu kadar altyapı yapma, bunların sana siyasi getirisi olmaz dediler "

- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bir çok arkadaşının gelip kendisini altyapı çalışmaları konusunda uyardığını , üstü kapanınca unutulacağını söylediklerini belirterek " Siyasi rant peşinde değilim, Biz gözümüzü budaktan esirgemedik. Çünkü biz olunca yapıldığı için ne yaparsak kardır diye düşündük. Önemli olan Antalya’nın kazanması ise biz kaybetsek de olur dedik. Ve o yaptığımız hizmetlerin hiçbir tanesinden seçimi kaybettiğimin ertesi günü dahi pişmanlık duymadım. " dedi.Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanlığı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya’ya verdiği öneme dikkat çeken Başkan Türel, “Sayın Erdoğan’ın Antalya hassasiyeti MKYK listesinde de ortaya çıktı. Biz Allah’tan bir göz istemiştik, iki göz verdi” ifadesini kullandı.AK Parti’nin Antalya İl Teşkilatı’nda düzenlenen törene Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik, MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, belediye başkanları, teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Türel, bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada sabahın erken saatlerinden itibaren Gazipaşa’da Alanya’da vatandaşlarla bayramlaştığını belirterek Antalya’nın aldığı hizmetleri yerinde gördüklerini söyledi. Antalya’nın her köşesinde Büyükşehir Belediyesi ve hükümetin hizmetlerinin iftihar vesilesi olduğunun altını çizen Başkan Türel, “Dışişleri Bakanımızla birlikte, Cumhurbaşkanımızın, Başkanımızın, reisimizin, genel başkanımızın Antalya’ya olan ilgisini, alakasını anlatmaya kalksam saatler yetmez. Sayın Cumhurbaşkanımızın Antalya hassasiyeti en son MKYK’nın yeni listesinde de ortaya çıktı. Bakanlar Kurulu’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın iki Antalyalı hemşerimizi Dışişleri Bakanı ve Kültür Turizm Bakanı olarak görevlendirmesi bu ilginin, bu alakanın en güzel teyitlerinden bir tanesiydi. Arkasından kongremiz oldu. 6. Olağan Kongre’de de çok değerli Gökçen Özdoğan Enç vekilimiz ve Mustafa Köse vekilimiz MKYK'da yer aldı. Bir kez daha iftiharımız oldular. Kendilerini tebrik ediyorum. Bu Antalya’nın MKYK’da ikinci kez 2 temsilcisi. İlk kez çok değerli Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bana nasip olmuştu 2 Antalyalı olarak MKYK’da görev yapmak. Şimdi de aynı şerefi çok değerli vekillerimiz Sayın Köse ve Enç devam ettiriyorlar” dedi.Başkan Türel sözlerini şöyle sürdürdü: “Genel Kurul öncesi bizim hep Antalya ile ilgili muradımız acaba MKYK’da bir Antalyalı arkadaşımız olacak mı noktasındaydı. İnanın bunu arkadaşlarla değerlendiriyorken çok rahattım ve hep şunu söyledim; Hiç merak etmeyin, Sayın Cumhurbaşkanımız Antalya’yı ihmal etmez, Antalya’yı atlamaz. Ve mutlaka Antalya’nın hakkını MKYK’da verir. Tabi teşbihte hata olmaz. Biz Allah’tan bir göz istemiştik, iki göz verdi. Şükürler olsun. Sayın milletvekillerimizin de bizim her sıkıntımıza çare olma noktasındaki gayretleri bizim en büyük şansımız. O yüzden bu hizmetlerin gerçek mimarları burada sizlersiniz. Eğer biz olmayı başarmasaydık bu hizmetleri hala bekliyor olacaktık. 2009-14 arasında Antalya’da hizmet adına bir yaprak kıpırdamadı. 11 katlı köprülü kavşak yaptık. Bir tane ekleyemediler. 11 kavşağa 35 kavşak ekledik. 11 km raylı sisteme 2. Etabı dünya rekoru 5,5 ayda tamamlayarak 18 km ekledik. Şimdi bir 25 km daha geliyor 3. Etap inşaatı başladı, hızla devam ediyor. Ve 55 km’ye yakın raylı sistemimizle nüfusa göre belki de Türkiye’de en yüksek raylı sistem hattına sahip illerden birisi durumuna geliyoruz. Ama bizden önce bir metre yapılmadı. O yüzden biz olabildiğimizde bu hizmetleri gerçekleşebiliyoruz. Biz bu hizmetleri hep birlikte yapıyoruz. Biz bu hizmetleri sizlerin destekleri ile yapıyoruz diyoruz. Sizler gayret etmeseydiniz, desteklemeseydiniz, vekillerimiz, bakanımız, cumhurbaşkanımız gerçekten Antalya’ya farklı bir mesai harcamasaydı, yani biz olmayı başaramasaydık; bu hizmetleri Antalya nasıl ki geçmişte bekledi hala bekliyor olacaktı.”Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban mesajını anlatan Başkan Türel, “Muhteşem bir mesaj. Diyor ki kurban yaklaşmaktır. Bayram da kardeşliktir. Kurban bizi Allah’a yaklaştırıyor, bayram da birlik beraberliği, küskünleri bir tarafa küskünlükleri bir tarafa koymayı paylaşmayı ve kardeşliği bize hatırlatıyor. O yüzden bu bayram gününde mutlaka bütün eşimiz, dostumuz akrabalarımızla, kardeşlerimizle dava arkadaşlarımızla artık küskünlükleri bir tarafa koyma zamanının geldiğini unutmayalım. Allah’a şükürler olsun bizim partimizde kardeşlik havası zaten ziyadesiyle hakim. Gerçekten biz bir dava mensubiyeti ile siyaset yaptığımız için, halka hizmeti hakka hizmet olarak idrak ederek siyaset anlayışımızı sürdürdüğümüz için nefsimize yenik düşmüyoruz. Ama elbette bizim bu dava mensubiyeti ile ilgili olan hassasiyetimizi bundan sonra nefsimizi paspas ederek değil nefsimizi böyle ezip geçerek elele güçlü bir şekilde, birlik ve beraberliğimizi en iyi şekilde koruyarak Mart 2019’a gittiğimizde emin olunuz Allah’ın izniyle bileğimizi Antalya’da ne Büyükşehir’de ne de ilçelerde hiç kimse bükemez. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi bozmasın ve bu birlik, beraberlik sayesinde sizlerin de gelecekte övüneceği bu hizmetleri daha da ziyadesiyle taçlandıracağız” şeklinde konuştu.Başkan Türel 2019’dan sonraki hedeflerinin metro olduğuna dikkat çekerek, “ Büyük Liman’dan Lara’ya şöyle bir yay çizerek Varsak’a metro. Antalya’ya metro gelecek. Ama bu hizmetler biz olmayı başardığımızda, biz olunca geliyor. Bunu çok iyi hatırlamamız, bunu çok iyi hatırlatmamız lazım. O yüzden bizim Antalya’nın kazanması için başarısız olma lüksümüz yok. Bizim tek derdimiz Antalya’nın kazanması. Ben her yerde söyledim. Bunun zaman zaman faturasını ödemek gerekiyorsa seve seve de öderim.Bana çok arkadaşım geldi, Başkan bu kadar çok altyapı yapma dedi. Belediye başkanı için cazip değildir dedi. Üstü kapanınca unutulur, bunların sana siyasi getirisi olmaz, yapılıyorken vatandaşı yorar toz toprak kazıyorsun kırıyorsun döküyorsun dikkatli yap dediler. Biz gözümüzü budaktan esirgemedik. Çünkü biz olunca yapıldığı için ne yaparsak kardır diye düşündük. Önemli olan Antalya’nın kazanması ise biz kaybetsek de olur dedik. Ve o yaptığımız hizmetlerin hiçbir tanesinden seçimi kaybettiğimin ertesi günü dahi pişmanlık duymadım. Çünkü biz makam mevki için siyaset yapmıyoruz. Antalya için yapıyoruz. Antalya kazansın diye uğraşıyoruz. O yüzden biz kazandığımızda Antalya kazanıyor. Antalyalı kazanıyor. Çocuklarımız için, torunlarımız için çalışacağız. Antalya’ya kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.Başkan Türel konuşmasının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.İHA