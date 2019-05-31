Elbistan ilçesinde vatandaşlarca kutsal sayılan balıkların bulunduğu gölette çevre ve gölet temizliği yapılarak, bölge ziyaretçilere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı kırsal Kalealtı Mahallesi’nde bulunan balıklıgöl ziyaretçilere hazırlanıyor.Yaz ayları ile birlikte ziyaretçi ağırlamaya hazırlanan Balıklıgöl'de, vatandaşlar öğrencilerin de destekleri ile gölet çevresinde ve içinde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.Kalealtı Muhtarı Recep Türkan'ın çağrısı üzerine balıklıgöle gelen vatandaşlar ve öğrenciler, gölün etrafında temizlik çalışması yaptı.Yaşlı vatandaşların da destek oldukları çalışmalar kapsamında, göle giren öğrenciler tarafından su içindeki taş ve atık maddeler temizlendi.Gölet içindeki balıkların kutsal olduğuna inanıldığını belirten muhtar Recep Türkan, gölün ziyaretçi sezonuna hazırlandığını söyledi.Gölün suyunun da şifalı olduğunu, birçok cilt hastalığına iyi geldiğini ifade eden Türkan, "Balıklıgölümüzde yaz temizliği yapıyoruz. Buraya ziyaretçiler geliyor. Misafirlerimizi iyi bir ortamda ağırlamak için çalışma yürütüyoruz. Çok eski bir gölet ve kanallar açık olmasına rağmen balıklar burayı terk etmiyor. Yöre halkı buraya gelip el ve ayaklarını göle sokarak tedavi olmaya çalışıyor." diye konuştu.Köy sakinlerinden Mükremin Savran da balıkların kutsal olarak bilindiği için yenmediğini kaydetti.KAHRAMANMARAŞ (AA) -