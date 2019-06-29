Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu

Osmaniye'nin merkeze bağlı Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
TÜRKİYE
24 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
Balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç kayboldu
- Osmaniye'nin Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapıldı 
Osmaniye'nin merkeze bağlı Gökçedam köyünde balık tutmak için Ceyhan Nehri'ne giren genç akıntıya kapılarak kayboldu. 
Edinilen bilgiye göre, akrabaları Hüseyin ve Oğuzhan Çalış ile balık tutmak için merkeze bağlı Gökçedam köyü yakınlarındaki Ceyhan Nehri kıyısına gelen Hikmet Çalış (20), nehrin ortasındaki adacığa gitmek istedi.
Suya giren Çalış, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, Adana'dan gelen su altı polis ekipleri de destek verdi. 
Bir vatandaşın, Çalış'ın cesedini olay yerinin birkaç kilometre ilerisindeki Ceyhan Köprüsü yakınlarında gördüğünü söylemesi üzerine, arama çalışmaları bu bölgeye kaydırıldı.  
Su altı polis ekiplerinin çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verildi. 
Gencin akrabaları arama çalışmalarını endişeyle takip etti.









OSMANİYE (AA) - 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ispartalı Şehit onbaşıya son görev
Isparta'da 207 adet koyun dağıtıldı
GÜLANTA Danışma Toplantısı gerçekleştirildi
Ebebek'in yeni mağazası artık Isparta'da
Kiraz Festivali iptal edildi
Isparta Valisi Seymenoğlu Aksu’da
işte Isparta'da Mobil Evsel Atık Depolama aracı
Isparta Valisi Seymenoğlu, Yenişarbademli'de...
ISUBÜ 2019 Yılı Öğrenci Kontenjanı Belli Oldu
EĞİRDİR ALTINKUM PLAJI BİSİKLET FESTİVALİ İLE ŞENLENDİ
2019 Yılı Bireysel Sulama Sistemleri Desteklemeleri Hibe Sözleşmesi İmzalandı
​Elektrikli Banliyo Hattı ve Millet Bahçesi Proje çalışmaları başladı
Isparta'da bu köyde elektrik kesintisi olacak
Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!
Isparta'da 100. By-Pass ameliyat kutlaması..
Isparta'da ​O yolda çalışmalar başladı...
Kamu bankaları ödemeleri hafta sonunda da alacak
60 bin tutukluya tahliye umudu
Sigara kullananlar dikkat! Aralıkta başlıyor
Isparta'da istediğiniz resmi, logoyu perdeye bastırın
Dündar Bey Medresesi yakın zamanda açılacak
Çin'e Kiraz İhracatı İçin Soğuk İşlem Uygulaması Başlatıldı
Isparta’da bu bölgede planlı elektrik kesintisi
Isparta Merkez Muhtarlar Toplantısı Yapıldı
GLASSWİN'DEN DEV YAZ KAMPANYASI!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriISPARTA ERKEK GİYİMroyal restaurantISPARTA PREFABRİK EVisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralıIsparta'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı24 Haziran 2019
Isparta Lavanta bahçelerinin "sevimli" misafirleriIsparta Lavanta bahçelerinin "sevimli" misafirleri22 Haziran 2019
Isparta işkurdan önemli duyuru kontenjan 429 kişiIsparta işkurdan önemli duyuru kontenjan 429 kişi25 Haziran 2019
Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!Ispartalı Askerimiz Şehit düştü!27 Haziran 2019
Burdur'da şüpheli ölümBurdur'da şüpheli ölüm23 Haziran 2019
Isparta'da Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldiIsparta'da Yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi23 Haziran 2019
PVC Profiller Alpen ile tasarıma dönüşüyorPVC Profiller Alpen ile tasarıma dönüşüyor23 Haziran 2019
Isparta'da "Mor tarlalar" turizme renk katıyorIsparta'da "Mor tarlalar" turizme renk katıyor23 Haziran 2019
Isparta'da ekmek zamlandı 2019 Isparta'da ekmek zamlandı 2019 24 Haziran 2019
SÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaşSÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaş26 Haziran 2019
Royal Restaurant, Euro Star TV'de tanıtıldıRoyal Restaurant, Euro Star TV'de tanıtıldı25 Haziran 2019
Yük treni servis minibüsüne çarptıYük treni servis minibüsüne çarptı24 Haziran 2019
Emekliler dikkat! rakam 1000 TL'ye kadar çıktıEmekliler dikkat! rakam 1000 TL'ye kadar çıktı25 Haziran 2019
SDÜ'de mezuniyet heyecanı 2019SDÜ'de mezuniyet heyecanı 201924 Haziran 2019
Vali Seymenoğlu'ndan Eğirdir Köylerine ziyaret...Vali Seymenoğlu'ndan Eğirdir Köylerine ziyaret...22 Haziran 2019
60 bin tutukluya tahliye umudu60 bin tutukluya tahliye umudu27 Haziran 2019
Isparta'da Lavanta Günleri bu tarihte başlıyorIsparta'da Lavanta Günleri bu tarihte başlıyor25 Haziran 2019
Isparta AHBAP Üyeleri Eğirdir Gölü Çevresini TemizlediIsparta AHBAP Üyeleri Eğirdir Gölü Çevresini Temizledi24 Haziran 2019
Trafikte uyuşturucu testi dönemiTrafikte uyuşturucu testi dönemi26 Haziran 2019
GLASSWİN'DEN DEV YAZ KAMPANYASI!GLASSWİN'DEN DEV YAZ KAMPANYASI!26 Haziran 2019