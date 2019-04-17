"Bakliyat fiyatları olduğundan yüksek gösteriliyor"

- Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir:

- "Bakliyat fiyatları gerçekte olduğundan çok daha yüksek gösterilerek yapılan bazı yanlış bilgilendirmeler tüketicilerimizin kafalarını karıştırmakta, bakliyat tüketiminden uzaklaşmalarına neden olmaktadır"



Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, "Bakliyat fiyatları gerçekte olduğundan çok daha yüksek gösterilerek yapılan bazı yanlış bilgilendirmeler tüketicilerimizin kafalarını karıştırmakta, bakliyat tüketiminden uzaklaşmalarına neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Mersin Ticaret Borsası Başkanı da olan Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 19,71 olduğunu, en fazla artışın da yüzde 29,77 ile gıda grubunda meydana geldiğini belirtti.

Gıda ürünleri ve bakliyatla ilgili abartılı, doğruları yansıtmayan ve herhangi bir bilimsel dayanağı bulunmayan bazı açıklamalar yapıldığına dikkati çeken Özdemir, bunların olumsuz algıya neden olduğunu ifade etti.

Özdemir, 3 büyük ulusal market zincirinin Türkiye genelindeki 18 bin mağazasında, KDV dahil 1 kilogram paketli kırmızı mercimeğin 4,75, yeşil mercimeğin 5,75, nohudun 7,25 ve kuru fasulyenin 8,25 liradan satıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Ancak bakliyat fiyatları gerçekte olduğundan çok daha yüksek gösterilerek yapılan bazı yanlış bilgilendirmeler tüketicilerimizin kafalarını karıştırmakta, bakliyat tüketiminden uzaklaşmalarına neden olmaktadır. Oysa dünya genelinde yapılan birçok araştırmaya göre düzenli bakliyat tüketimi obezite, kalp hastalıkları, diyabet, böbrek rahatsızlığı ve bazı kanser türleri riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Bakliyat ürünleri protein kaynağıdır. Et ve et ürünleriyle eşdeğer protein seviyesine sahiptir. Demir, potasyum ve lif açısından oldukça zengindir. Kolestrol ve gluten içermez. Yağ oranı düşüktür. Yani bakliyat, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam için önemlidir. Bakliyat ekonomiktir, üstelik birçok gıdaya kıyasla muhafazası da kolaydır."



MERSİN (AA) -

