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Bakım masrafları için en çok vakit geçirdiği bilgisayarını satmak zorunda kaldılar

Bakım masrafları için en çok vakit geçirdiği bilgisayarını satmak zorunda kaldılar
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  - Bakım masrafları için en çok vakit geçirdiği bilgisayarını satmak zorunda kaldılar   
  - Antalya’da tedavisi henüz mümkün olmayan kas hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Furkan Küçük, yaşam mücadelesi veriyor   
  - Bakım masraflarını karşılayamadıklarını belirten aile, oğullarının en çok zaman geçirdiği bilgisayarını dahi satmak zorunda kaldıklarını söyledi   
 
- Antalya’da 6 yaşında kas erimesi (Müsküler Distrofi) teşhisi konulan 16 yaşındaki Furkan Küçük, yaşam mücadelesi veriyor. Tedavisi mümkün olmayan hastalığı yüzünden evinde yatağa bağlı durumdaki Furkan’ın masrafları karşısında bellerinin büküldüğünü dile getiren annesi, oğlunun hastayken en sevdiği bilgisayarını dahi satmak zorunda kaldığını söyledi.   
  Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Tülay Yurdakul’un 3 çocuğundan en küçüğü Furkan Küçük'ün henüz 6 yaşındayken yürümesinde aksaklıklar meydana geldi. Durumu fark eden annesi Tülay Yurdakul, oğlunu Akdeniz Üniversitesine götürdü. Burada tahlil ve testleri yapan Furkan’a tedavisi henüz Türkiye’de mümkün olmayan kas erimesi (Müsküler Distrofi) teşhisi kondu. Zamanla durumu daha kötüye giden Furkan, solunum sorunu ve hareketlerinde kısıtlamaların artmasıyla yatağa bağlı hale geldi. Çocuklarının yurt dışında kök hücre tedavisiyle düzelebileceğine inandığını söyleyen aile ise, Furkan’ın 4 bin 300 lirayı bulan aylık bakım masrafları karşısında bellerinin büküldüğünü ifade etti. 
  Furkan’ın durumunu 6 yaşına kadar anlayamadıklarını anlatan anne Tülay Yurdakul, yaşadıkları zorlu süreç karşısında maddi ve manevi olarak çok hırpalandıklarını söyledi. Oğlunun tedavi olması için yardım beklediğini ifade eden Yurdakul, “Ben Furkan’ın ellerinin oynamasını istiyorum. Artık gücüm kalmadı. Aldığım bin 600 lira bir para ama giderimiz çok fazla. Ekmek alamayacak duruma geldik. Furkan’ın hayatına girersek sorduğu çok sorular var. Ama ben artık hiçbirine cevap veremez hale geldim. Malzeme masrafını karşılamak için oğlumun en son oynadığı bilgisayarını sattım. 'Anne bana bilgisayar alacak mısın? Ben niye böyle oldum anne? Ben niye koşamıyorum?’ diye soruyor. Bir çocuk ne ister? Çocukluğunu yaşayamadı ki Furkan, ona ben ne anlatayım” dedi.  
  Yurdakul, yurt dışında kök hücre tedavisi olunabileceği yönünde araştırmalar yaptıklarını da sözlerine ekleyerek, yardımseverlerden yardım talep ettiğini dile getirdi. 
 
  Hırsızlar jeneratörü çaldı 
  Furkan’ın eniştesi Şahin Çebi ise, çaresiz durumda olduklarını ve Furkan’ın solunum cihazını sürekli kullanması halinde akciğerlerinin riskle karşı karşıya olduğunu belirtti. Solunum cihazının kapanması halinde Furkan’ın yaşamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Çebi, “Elektrik kesildiğinde sıkıntı yaşıyoruz. Önceden jeneratörümüz vardı, hırsızlar çalıp götürdü. Onu alacak durumumuz da yok. Binanın yangın merdiveni, asansörü yok. Herhangi acil bir durum olduğunda yapacak bir şeyimiz yok” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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