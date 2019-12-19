Bakanlıktan 81 İl Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi: Kadına Şiddeti Önleme Genelgesi​



Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik genelge yayımladı. 81 ilin Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen genelgede, Cumhuriyet Başsavcılıkları bünyesinde ‘Aile içi ve kadına yönelik şiddet bürosu’ kurulması ve uzman savcıların görevlendirilmesine karar verildi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, imzasıyla yayımlanan genelgede, kadına yönelik şiddetin engellenmesi yönünde alınan önlemler sıralandı. Adalet Bakanı Gül yaptığı açıklamada; “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dar Kanunun Uygulanması hakkındaki genelgemizi güncelledik. Bu vesileyle kadınlara yönelik her türlü şiddeti bir kez daha kınıyor, genelgemizin önleyici ve koruyucu tedbir uygulamalarına rehber olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



İŞTE O GENELGE

Adalet Bakanlığı’nın 17/12/2019 tarihli ve 154/1 numaralı Genelge uyarınca;

- Aile İç ve Kadına Yönelik Şiddet Bürolarının yaygınlaştırılacak (bu bürolardaki uzman savcılar sadece kadına şiddet vakalarına bakacak)

- Soruşturma konusunu aydınlatmaya yarayacak her türlü bilgi, belge ve delilin zamanında, eksiksiz ve ayrıntılı şekilde toplanması sağlanarak ve eylemle orantılı koruma tedbirler istenilecek.

- 6284 sayılı Kanun kapsamındaki şiddet mağdurlarının vakanın özelliğine göre kaygı düzeylerinin yüksek olduğu durumlarda beyanlarının uzman eşliğinde adlı görüşme odalarında (AGO) da alınacak.

- Kurumlar arası entegrasyon güçlendirilecek (başsavcılıklar, kolluk ve ŞÖNİM’ler)

- Vaka bazlı, kişilerin sosyal ortamları ve psikolojik durumlarını da gözeten doğru tedbir kararlarının ayrıntılı sosyal araştırma raporları hazırlanacak soruşturma ve kovuşturmalara dayanak olacak.

- Sosyal araştırma raporu henüz hazırlanmadan, alınan ayrıntılı beyan ve olay kayıt formu dikkate alınarak bu aşamada uygun koruyucu ve önleyici tedbir kararları istenebilecek.

- Şiddet mağduru hakkında koruyucu tedbir kararları yanında, şiddet uygulayana yönelik önleyici tedbir kararları da uygulanacak. Vakanın gerekliliklerinden yola çıkılarak özellikle öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddet önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim, danışmanlık, rehabilite, tedavi ve muayene gibi alternatif tedbirler uygulanabilecek.

- Kişiyi güvenliğinden endişe etmesini gerektirecek şeklide korku ve çaresizlik içinde bırakacak ısrarlı bir takip söz konusu ise, mutlaka vakaya uygun bir tedbir talebi uygulanacak.

- 6284 sayılı Kanun kapsamında taraflar hakkında tedbir isteminde bulunulurken, çocukların psikolojisi, sosyal yaşamı, eğitim hayatı ve ebeveynler ile uygun ortamlarda ilişki kurabilmeleri de gözetilerek çocuklar için de uygun tedbir talep edilebilecek.

- Koruyucu ve önleyici tedbir taleplerinde bulunulurken, tedbir talep eden ve edilen hakkında daha önce başkaca bir tedbir kararı verilip verilmediği konusu ayrıntılı bir şekilde UYAP kayıtları sorgulanacak. (Mükerrer şikayetler daha sıkı değerlendirilecek.

- Tedbir kararlarının hemen tebliği hususu kolluk birimleri tarafından da desteklenecek.