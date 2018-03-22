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Bakan'da ücret desteği müjdesi

Bakan'da ücret desteği müjdesi
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Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi! Ücret desteği...

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin sosyal güvenlik ajandasını açıkladı. ‘Bir senden bir benden teşviki’ kapsamında ilave 2 genci istihdam edenlerin primi ve vergisinin birini devlet ödeyecek.


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Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren istihdam ve sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin ajandasının ayrıntıları açıkladı.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik edilen sektörlerde genel ücret skalasının asgari ücrette kalmasını istemediğini vurgulayarak,"istihdam teşviklerini buna göre düzenledik. Ayrıca artık sadece prim, vergi değil ücret desteği de başlıyor" dedi. 

İşte Bakan Sarıeroğlu'nun açıklamaları:

BİR YILDA 1.5 MİLYON: Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız seferberlikle bir yılda 1.5 milyonluk istihdam yarattık. Bu başarıyı 2018'de "artı 2" istihdam hedefiyle daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Sahaya inmek için 6 bin 500 kişilik ekip oluşturduk. İşverenlerimize istihdam teşviklerinden nasıl yararlanacaklarını anlatacağız.

İŞKUR'DA YENİLEME: İŞKUR'un yüzünü genç bakışla yenileyeceğiz. Güvenceli esnek çalışma modellerimiz var. Eksik gün bildirimleriyle ilgili ispat zorunluluğu yerine beyan esaslı bir yapı getiriyoruz. Bugün İŞKUR 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum oldu.

FESTİVALLERE KATILACAĞIZ: Yeni dönemde üniversite festivallerine katılacağız. Fuarların içeriğini dijitalleşme, geleceğin mesleklerini dikkate alarak hazırlayacağız.

ÖZEL PORTAL: İş arayan ve eleman talep edenleri buluşturduğumuz interaktif bir yapı kuruyoruz. Gençlerin ilgisini çekecek mobil uygulama hazırlığındayız.

CEP HARÇLIĞI BİZDEN: İşbaşı eğitim kurslarının süresini bilişim ve imalat sektöründe 3 aydan 6 aya çıkardık. Geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi alanlarda 9 ay eğitim, 75 lira cep harçlığı veriliyor. Ayrıca gençler bilişimle ilgili mesleklerden biriyle ilgili eğitim talep ettiklerinde kupon yöntemi devreye giriyor. Burada da 10 bin liraya kadar destek veriyoruz.

BİRİNİ BİZ VERECEĞİZ: "Bir senden bir benden teşviki" ilk kez pilot olarak uygulanacak. Küçük işletmeleri canlandıracak, bu dinamizmin kayıtlı istihdamı teşvik edeceği bir yapı olacak. Bugüne kadar prim, vergi desteği vermişiz, ücret desteği vermemişiz. İlk defa ücreti de ödeyeceğimiz bir model bu. İmalat sektöründe olan, ustalık belgesi bulunan ve 2017 çalışan sayısı ortalaması 1-3 olan işyerlerimizde ilave 2 kişinin istihdamına destek vereceğiz. 18-25 yaş genci işe alan işverene, "Primi, vergiyi ve ücreti bir ay sen öde bir ay biz ödeyelim" diyoruz.

KADINLARA DESTEK: Mesleki eğitim ve işbaşı eğitimine katılan kadınlarımızın 2-5 yaş çocuklarına 400 TL bakım desteği sağlayacağız.

İŞSİZE TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, uzun süre işsiz kalanlara ilişkin toplum yararına çalışma modelinin devrede olacağını belirterek, "İşgücüne uyumlarını sağlamak, çalışma hayatı disiplinini ve uyumu yeniden sağlamak için toplum yararına programlar oluşturuluyor. Sigortalarını ve ücretlerini ödüyoruz. 1 Nisan'da tekrar başvuruları alacağız" diye konuştu.

TAŞERONA KADRONUN MİMARI CUMHURBAŞKANIMIZ

Çalışanların kadroya geçişinin tek mimarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, "Direkt kadroya alındıkları için avantajları çok fazla. Sokakta pozitif etkisi var. Aksaklık olduğunda anında müdahale ediyoruz. Sadece kendi çalışanlarımız için bankalarla maaş promosyon anlaşması imzaladık. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız bu promosyon ödemesinden ilk defa yararlanacak. Bütün kurumlar bu anlaşmaları yapıyor" dedi.

KAYNAKSABAH
TÜRKİYE HABERLERİ
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