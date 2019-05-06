Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.Antalya OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükdede, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Soner Erkek, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Kasapoğlu, Genç Organize Sanayi Derneği Başkanı Elçin Ekici Öztürk, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan ve firma temsilcileriyle bir araya geldi.Toplantıda sanayicilerin mevzuatta ve uygulamada karşılaştıkları sorunlar hakkında detaylı istişarelerde bulunulurken, sanayiciler yaşadıkları sorunları anlattı.Sanayicilere hitaben bir konuşma yapan Büyükdede, sanayicilerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.Antalya gibi güzel ve düzgün sanayi bölgeleri görmenin kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Büyükdede, "Sadece binaları yapmakla konular bitmiyor. OSB'lerle ilgili bakanlığımızı ilgilendiren konularda mümkün olduğu kadar bilgilenmek arzusundayız. Taleplerinizi dinlemek, çözüm üretebiliyorsak, üreteceğimiz çözümlere birlikte çalışma fırsatı bulmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.Toplantı sonunda Bakan Yardımcısı Büyükdede'ye ziyareti için teşekkür eden Ali Bahar ise şunları kaydetti:"Bakan yardımcımız, teşrifleri ile bizleri onurlandırdılar. Sanayimizin ve sanayicilerimizin sorunlarını böylesine samimi bir ortamda dile getirebilmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sanayicilerimiz tarafından talep edilen ve önerilen her konunun hassasiyet ile ele alınacağına ben kefilim. Büyükdede'ye bu samimi ve çözüm odaklı yaklaşımı için teşekkür ediyoruz."ANTALYA (AA) -