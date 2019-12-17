Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’de yaptığı konuşmada, Ermaksan’ın kilogram değeri 2 milyon doları bulan ve dünyada sayılı ülkenin üretebildiği; aydınlatma (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan teknolojilerin temel kaynağı niteliğindekimilli lazer çipini gündeme getirdi.

Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üretip dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan’ın yüksek teknolojilerinden övgüyle söz eden Varank’ın konuşmaları, mecliste büyük alkış aldı.

17.12.2019‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknoloji çözümler geliştiren Ermaksan, teknoloji arenasında ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TBMM’de yaptığı konuşmada, Ermaksan’ın kilogram değeri 2 milyon doları bulan ve dünyada sayılı ülkenin üretebildiği lazer çipi mecliste gündeme taşıdı.Bakan Varank konuşmasında; aydınlatma teknolojileri (LED), elektronik, savunma sanayi, uzay teknolojileri, sağlık, tıp gibi hayatın pek çok alanında kullanılan teknolojilerin temel kaynağı niteliğindeki milli lazer çipinin, Türkiye’yi teknoloji rekabetinde ön sıralara taşıdığına vurgu yaptı.Bakanlık olarak verdikleri desteklerin böylesine değerli geri dönüşleri olmasından dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden Varank, Bursa’nın ve Türkiye’nin teknolojideki öncüsü Ermaksan’dan övgüyle söz etti.Türkiye’nin yüzde yüz yerli ilk lazer çipi, ilk lazer diyot modülü, ilk lazer ışın kaynağı, ilk 3D eklemeli imalat makinesi ve FBG sensör (Fiber Bragg Grating) gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi milli olarak üretip dünyanın dört bir yanına ihraç eden Ermaksan, geliştirdiği katma değeri yüksek ürünleri, dünyanın dört bir yanına ‘Türk markası’ gururuyla ihraç ediyor.Tamamen yerli mühendislerin görev yaptığı Optoelektronik AR-GE Merkezi’ndeki çalışmaları ile Endüstri 4.0’a uygun çözümler geliştiren Ermaksan, bu konuda Türkiye’nin öncüsü olma vizyonuyla hareket ediyor.