Bakan Selçuk yeni tasarım öğretmenler odasını tanıttı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bu yaz hazırlıkları tamamlanıp yapımına başlanan yeni öğretmenler odalarını tanıttı.

Bakan Selçuk yeni tasarım öğretmenler odasını tanıttı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.09.2019 21:29
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yaz hazırlıkları tamamlanıp yapımına başlanan yeni öğretmenler odalarının tasarımını Keçiören Yalçın Eskiyapan İlkokulu'nda tanıttı.

Okulları sadece sınıflar olarak görmediklerine işaret eden Selçuk, "Okulları bahçesiyle, öğretmenler odasıyla, çevresiyle, bütün paydaşlarıyla bir büyük hayat sahnesi olarak görüyoruz. Bundan dolayı da öğretmenimizin bu hayat sahnesinde mutlu, mesut olması, daha huzurlu olması bizim için çok değerli. Öğretmenler odası, huzur odası, huzur adası olmalı." diye konuştu.

Öğretmenlerin, odalarında huzurlu olursa ekip çalışmasının mümkün olacağını, birlikte iş üretme hazzının yaşanacağını ve öğrenen bir öğretmen yolculuğu bulunacağını ifade eden Selçuk, "Bu odalarda daha huzurlu olan arkadaşlarımız, sınıflarına girdiklerinde çok daha keyifli şekilde öğretmenliklerini hayata geçireceklerdir. Bu çalışma, öğretmenimizin mesleki eğitimiyle nasıl ilgileniyorsak özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda nasıl amaçlarımız varsa odalarını da güzelleştirmek projemiz. Öğretmenimiz, burada her türlü ihtiyacını temin etsin ve burayı bir mutlu olma ortamı olarak değerlendirecek bir durumda olsun istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Öğretmen ihtiyaçları tek tek listelendi"

Selçuk, yüzlerce öğretmene ve okul yöneticisine neyi, nasıl yapmaları gerektiği konusunda danıştıklarını aktaran Selçuk, "Sizin yaşadığınız bu odada neye ihtiyacınız var? Bu arada yemek içmekle, toplantı, takım çalışması ve oturma düzeniyle ilgili ne tür ihtiyaçlar varsa bunlar tek tek listelendi. Burada çiçeklerin olması, bazı evcil hayvanların yaşaması gibi durumların bile tartışıldığı toplantılar yapıldı. Bunun sonucunda da güzel bir proje çıktı. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi çerçevesinde hem de hayırseverlerimizin destekleriyle Türkiye çapında numune olarak yaptığımız öğretmenler odalarının çoğalmasını arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, projeye destek veren öğretmenlere, okul yöneticilerine, projenin mimarına ve hayırsever Gebze Organize Sanayi Bölgesi yetkililerine ayrı ayrı teşekkür etti.

"Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz"

Türkiye'deki bütün hayırseverlere seslenen Selçuk, "Öğretmen odalarımızın iyileştirilmesi, güzelleştirilmesi ve onlara layık bir şekilde çok daha büyük imkanlarla donatılması konusunda desteklerini de bekliyoruz." dedi.

Selçuk, Ankara'da ekim ayına kadar 100 okulun öğretmen odasının yenileneceğini de belirtti.

Öğretmen odalarının Türkiye geneline ne zaman yaygınlaştırılacağına ilişkin ise Selçuk, şunları söyledi:

"Buradaki standartlar temel ya da jenerik denilebilecek standartlar. Bu standartlar, okulların durumuna göre, öğretmenler odalarının genişliğine göre, tavan yüksekliği ve benzeri faktörlere göre bazı esnekliklere de sahip. Buranın iki katı bir öğretmenler odası olduğunda oradaki öğretmenlerimizin ihtiyacı kadar dolabın olması veya oradaki mekanın toplantı organizasyonun ona göre düzenlenmesi söz konusu olacak. Yani temel bazı standartların yanı sıra bölgenin, okulun ihtiyacına göre bazı yerel standartların da esnek olarak uygulanması söz konusu."

Bakan Selçuk, tam gün eğitime ilişkin de ilkokul ve ortaokullarda Türkiye genelinde yaklaşık yüzde 15 dolayında ikili eğitim yapıldığı, tekli eğitime geçilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

"Pedagoji ve mimariyi bir arada değerlendirebilen yeni bir model"

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da "2023 Vizyon Belgesi" çerçevesinde değişimi ve gelişimi, eğitimin kahramanları öğretmenler üzerinden planladıklarını belirterek, eğitimdeki yenilik için öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin müttefikleri olduğunu vurguladı.

Bakan Ziya Selçuk'un talimatlarıyla öğretmenlerin mesleki gelişim programlarıyla birlikte okullarda neler yapılabileceğine ilişkin bir çalışma yürüttüklerini bildiren Boyacı, "Öğretmenlerimizin birlikte ve bireysel çalışmalarına imkan sağlayacak pedagoji ve mimariyi bir arada değerlendirebilen yeni bir model anlayışı içine girdik. Öğretmenlerimize ihtiyaçlarını sorduk. Farklı talepler ve görüşler geldi ve bu doğrultuda mimari tasarımlar gerçekleştirildi." bilgilerini verdi.

Öğretmenler odalarının tasarımını yapan mimar Kerem Yeşilkaya ise öğretmenlerin okullardaki yaşam alanları 30-50 metrekarelik mekanları, mümkün olduğunca konforlu hale getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Her öğretmenin kendisine ait bir dolabın verildiği yeni odalarda, evcil hayvanlar ve bitki yetiştirme için alanlar oluşturulduğunu, her eşyayı değişebilir bir formatta tasarladıklarını dile getiren Yeşilkaya, bu kapsamda odaların bir seminer odalarına dönüştürülebildiğini aktardı.

Projenin hayata geçirilmesine destek veren Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım ise bütçelerindeki en büyük bağış kalemlerinin tamamen eğitim odaklı olduğunu söyledi. Bakan Ziya Selçuk'un çalışmalarını yakından izlediklerini aktaran Yıldırım, yaptıkları desteklerin boşa gitmediğini gördüğünü vurguladı.

Yeni nesil öğretmen odaları

Yeni tasarlanan öğretmenler odasında, bireysel çalışmaya ve ekip çalışmasına elverişli çalışma alanları, bireysel çalışma masasına ve yemek masasına dönüşebilen sehpalar, sehpaların altına fonksiyonel olarak gizlenmiş dosya depolama alanları, konforlu, rahat ve daha fazla öğretmenin oturmasını sağlayabilecek geniş oturma alanları bulunacak.

Öğretmenler odalarında ayrıca, öğretmenin kişisel güvenliği için anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran şifreli-kilitli bireysel dolaplar, ceket, forma, mont asılabilecek dolap içi askılık bölümü, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bireysel elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 usb girişli priz sistemi, zümre toplantıları ve gerektiğinde yapılabilecek veli toplantıları için rahat hareket eden tekerlekli ve katlandığında sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları yer alacak.

Su tesisatı bulunan veya tesisatın oluşturulması mümkün olan odalar için ise mutfak alanı, mutfak alanına konumlandırılmış metal eviye, tezgah altı buzdolabı, gizli davlumbaz, yemek ısıtmak için mikrodalga fırın ve bulaşık makinası, tahta kalemiyle yazı yazmaya da imkan sağlayan, mıknatıslı metal panolar, üzerinde 'kendine, hayata, geleceğe iyi bak' sloganı yazan boy aynası, çiçek yetiştirilebilecek ve kuş veya evcil hayvan beslenebilecek yaşam alanları bulunacak.

Muhabir: Selma Kasap

 

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