Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Okul alışverişi yapacak velilerimizin, üreticisi belli olmayan, merdiven altı olarak tabir edilen ve CE işareti bulunmayan ürünlere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor." dedi.

Bakan Pekcan'dan okul alışverişi öncesi velilere uyarı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 25.08.2019 13:12
0
Isparta Düğün Salonları

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yazılı açıklamasında, bakanlık olarak tüketici ürünlerinin insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından güvenlik gereklerini karşılamasından sorumlu olduklarını, özellikle bebek, çocuk ve öğrenciler tarafından kullanılan ürünlerin taşıması muhtemel risklerini bertaraf etmenin birinci öncelikleri olduğunu bildirdi.

Bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ürünleri ve okul kıyafetleri alışverişlerinin yoğun olarak yapıldığı ağustos ve eylül aylarında piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin artırıldığına ve çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, özellikle üretici ve ithalatçıların yoğun olduğu İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Van başta olmak üzere kırtasiye ve ofis malzemeleri, okul kıyafetleri, çocuk çanta ve ayakkabıları gibi ürün gruplarında 30 ilde kapsamlı denetimler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Pekcan, denetimlere başlanmadan önce yapılan risk analizleri sonucunda, özellikle güvensiz ürün satılması muhtemel satış noktaları ve güvensizlik riski taşıyan ürünlerin tespit edildiğini vurgulayarak, güvensiz olduğundan şüphe duyulan ürünlerden numuneler alındığını ve akredite laboratuvarlarında test edildiğini belirtti.

Raporlar sonucu güvensiz bulunan ürünlerin piyasadan toplatıldığını ve diğer önlemler için harekete geçildiğini ifade eden Pekcan, "Bu doğrultuda bakanlığımızca güvensiz bulunan ürünlerin firmalar tarafından duyurularının yaptırılmasına ek olarak, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GUBİS) de ilan edilerek tüketicilerin hızla bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Söz konusu sisteme, tüketicilerimiz 'www.guvensizurun.gov.tr' ve 'www.gubis.gov.tr' adresli internet sitelerinden ulaşabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Veliler nelere dikkat etmeli?

Pekcan, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin etkin olabilmesi için ebeveynlere de büyük iş düştüğüne işaret ederek, velilerin kırtasiye ve okul malzemesi alışverişlerinde dikkat etmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı:

"Kırtasiye ürününü seçerken, üretici/ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Özellikle okul çantalarında merdiven altı diye tabir edilen markası, modeli belli olmayan üretici/ithalatçı bilgisi bulunmayan ürünler tercih edilmemeli. Satın alınan kırtasiye ürünlerinde, özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN 71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Oyuncak şeklindeki veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına dikkat edilmeli. Oyuncak şeklindeki kırtasiye ürünlerinde 'CE' işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli. Sprey boya ve yapıştırıcılar su bazlı olmalı ve solvent içermemeli. Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde de etiket ve işaretler Türkçe ve kolay okunabilir olmalı."

Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketicilerin, Ticaret Bakanlığı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na 7 gün 24 saat başvurabileceğinin altını çizen Pekcan, tüketicilerin güvenliğinden şüphe duyduğu ürünleri, 'www.tuketici.gov.tr' web adresi üzerinden veya 'Twitter.com/etuketici' ile 'Facebook.com/etuketici' sosyal medya hesapları aracılığıyla da bakanlığa bildirebileceklerini kaydetti.

Denetimlerle güvensizlik oranları azaldı

Pekcan, ilk olarak 2011'de gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen güvensiz ürün sayısının yıllar itibarıyla azaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2011'de kırtasiye ürünlerindeki aykırılık oranı yüzde 53 iken 2012 yılında yüzde 24'e, 2013'te yüzde 18'e, 2014'te yüzde 11,22'ye, 2015'te ise yüzde 3,3'e geriledi. 2016 yılında gerçekleştirilen denetimlerde, güvensizlik oranı yüzde 1,5 iken 2017 yılında 'Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik'in yürürlüğe girmesiyle kısıtlanan kimyasal sayısı artmış ve 2018 yılında bu oran yüzde 3 olarak tespit edilmiştir. Bakanlık olarak piyasa gözetimi ve denetimini sadece firmaları cezalandırmak olarak görmüyoruz, bu alanda sektör temsilcilerini bilgilendirmeyi ve farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans prensibi ve bilinçli tüketici, basiretli tacir anlayışı çerçevesinde, tüketicilerimizi korumaya ve sektör temsilcileriyle iş birliği yapmaya önem veriyoruz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Otomobilde sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Okul kantinlerinde yeni dönem 16 Eylül'de başlıyor!
Iyaş'tan yeni bir kampanya daha!
Isparta Valisi Seymenoğlu Şehit Ailesini Ziyaret Etti
ISUBÜ Rektörü: “Cani katil en ağır şekilde cezalandırılmalıdır”
Isparta'da geri dönüştürülebilir atık çöpe dikkat çekildi
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Isparta'da yaşlı bakım evi için arsasını bağışladı
Yalvaç'ta sıcak asfalt çalışmaları başladı
Isparta’da 3 buçuk saat planlı elektrik kesintisi
Isparta Valisi Seymenoğlu Senirkent'te
YÖREX TÜRKİYE 2019 FUARI BAŞLIYOR
​Isparta Belediyesinden, sokak hayvanları için örnek çalışma
3 bin muhtar için yeniden sandık
Isparta'da doktorun darbedildiği iddiası
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA! 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019
Isparta'da okul bahçelerinde asfalt, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı
​ISUBÜ Teknoloji Fakültesi’nden ITSO’ya Teşekkür Ziyareti
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU
Süper indirimler geliyor! Tabloya bak, hesabını yap
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Avis'ten online ödemede yüzde 30 indirimAvis'ten online ödemede yüzde 30 indirim22 Ağustos 2019
Isparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarıIsparta, Burdur ve Antalya için meteorolojik uyarı19 Ağustos 2019
Isparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndüIsparta'da kalp krizi geçiren hasta 10 dakikada hayata döndü19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı19 Ağustos 2019
Burdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralıBurdur'da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı21 Ağustos 2019
Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralıIsparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı24 Ağustos 2019
Isparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldıIsparta'da trafiği zora sokan o ev yıkıldı21 Ağustos 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU21 Ağustos 2019
Isparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'taIsparta'da şırdan dolması nefis tadıyla Royal Resaturant'ta21 Ağustos 2019
Isparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu haftaIsparta'nın Tarihi Pınar Pazarı'nda bu hafta18 Ağustos 2019
Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği Isparta'da Kırsal Kalkınmada % 50 hibe desteği 21 Ağustos 2019
Isparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuruIsparta'da avcılar bu habere dikkat! önemli duyuru20 Ağustos 2019
3 bin muhtar için yeniden sandık3 bin muhtar için yeniden sandık23 Ağustos 2019
Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 2019Kamu işçisinin zam oranı belli oldu 201922 Ağustos 2019
Yeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtımYeni gelen öğrencilere Eğirdir'de tanıtım19 Ağustos 2019
ISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLERISPARTA'DA OBEZİTE VERİLERİ: 1 TON KİLO VERDİLER20 Ağustos 2019
ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLÜ 4 MEVSİM ISPARTA FOTOĞRAF YARIŞMASI 19 Ağustos 2019
​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak​Tabakhane Camiinin çevre düzenlemesini Isparta Belediyesi yapacak20 Ağustos 2019
PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 2019PROJE BAŞVURULARI İÇİN SON GÜN 23 AĞUSTOS 201920 Ağustos 2019
Isparta'da uyuşturucu operasyonuIsparta'da uyuşturucu operasyonu20 Ağustos 2019