Bakan Kurum'dan açıklama! O poşetler ücretsiz...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, eczanede verilen belli ölçüdeki poşetlerin ücretsiz olmasına ilişkin açıklamada bulunulacağını kaydetti.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, eczanelerde poşet kullanımına ilişkin açıklama yaptı.



Kurum şunları kaydetti:



"Eczacılar odasıyla Bakanlığımız arasında bu konuda bir çalışması yürütülüyor. 15'e 25 poşet boyutlarında mikronunu da inceliyoruz, 0,15 mikronun altındaki poşetlerimiz ücretsiz. Vatandaşımızın sağlığı söz konusu. O yüzden eczanede verilen bu ölçülerdeki poşetlerin ücretsiz olması noktasında önümüzdeki hafta usul esaslarımızı yayınlayacağız" dedi.





ECZACILAR MUAF TUTULMAK İSTİYOR



Marketlerde 1 Ocak'tan itibaren ücretli poşet uygulaması başlatılmıştı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, "İlacın hijyen ortamının son kullanıcıya kadar korunmasını sağlamak için bu uygulamadan, İngiltere'deki gibi Türkiye'de de eczaneler muaf tutulmalı" açıklaması yapmıştı.