Bakan Ersoy Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.

Bakan Ersoy Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıkladı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 27.09.2019 17:03
0
Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisinde, "Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisi"nin açıklandığı bir toplantı düzenlendi.

Turizm paydaşları, sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda konuşan Bakan Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.

Toplantının Dünya Turizm Gününde düzenlendiğini ve sunulan çalışmanın önemli bir ekip çalışmasının ve ince ince hesaplanmış politikaların özeti olduğunu ifade eden Ersoy, "Turizm dünyanın en hızlı büyüyen sektörleri arasında. Ziyaretçi sayısı Dünya Turizm Örgütü'nün tahminlerinin de üzerinde büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hızlı büyüme sonucunda Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı hedefinin 75 milyon olarak revize edildiğini vurgulayan Ersoy, "Türkiye'nin daha önceki 2023 hedefleri 50 milyon turist 50 milyar dolardı. Biz yeni Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle birlikte hedefleri yukarı doğru revize ettik ve turist sayısındaki hedefimizi 75 milyona getirdik." şeklinde konuştu.

Turizm rakamlarında 2000'li yıllardan bugüne kadar gerçekleşen değişikliklere değinen Ersoy, "Dünya Turizm Örgütü 2019 verilerine göre turist sayısı bakımından 6'ncı, gelir bakımından 14. sıraya, dünya standartlarında yerleştik." dedi.

"Önemli olan kişi başı gecelik gelir"

Ziyaretçi başına gelirin 2023 yılında 867 dolar, kişi başı gecelik gelirin de 86 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, "Aslında önemli olan ziyaretçi başına gelir değil kişi başı gecelik gelir. Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım." diye konuştu.

Yurt dışından gelen yerleşik vatandaşların harcamalarında 2014'ten bu yana ziyaretçi sayısı artmasına rağmen düşüş gözlemlendiğini belirten Ersoy, "Türkiye, bizim en çok konsantre olduğumuz ve bundan sonra sayısı çok daha hızlı artacak yabancı turistlerin gecelik harcamalarında ciddi bir düzelme trendine girdi. Özellikle konaklama sektöründe belli dolulukları yakaladıktan sonra fiyatların ve gecelik gelirlerin çok daha hızlı arttığını hep beraber gözlemleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçişle birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından turizmin stratejik sektör olarak kabul edildiğini hatırlatan Ersoy, "2023'e büyük hedefler koyduk, 2018 itibarıyla da politikalarımızda değişikliğe gittik." dedi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Türkiye'nin tanıtımı için yaptığı çalışmaları anlatan Ersoy, birçok ülkede ortalama 50 yıl önce turizm sektörlerinin hayatına giren turizm geliştirme ajanslarını,Türkiye'de de hayata geçirmeyi başardıklarını kaydetti.

Tanıtımda Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağının altını çizen Ersoy, turizmi Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak istediklerini ve turizm gelirlerini Türkiye'nin klasik turizm odaklarından turizm paydaşlarına yaymayı hedeflediklerini anlattı.

İflasını açıklayan Thomas Cook'dan doğan boşluğun nasıl kapatılacağına da değinen Ersoy, "Bakanlık olarak endişe duymuyoruz. Ne dünya eski dünya ne de Türkiye eski Türkiye. Dünyada gelişen teknolojiler, gelişen Türkiye'nin son bir kaç yılda ciddi bir şekilde hazırlanıyor olması endişelerimizi ortadan kaldırıyor." diye konuştu.

Bakan Ersoy, ulaştırma altyapısında İstanbul, Sabiha Gökçen, Antalya ve Gazipaşa Havalimanı özelinde Türk Hava Yolları ile kapasite ve sefer arttırımı için yapılan çalışmalara da değindi.

En çok turist ağırlayan Marmara Bölgesinde 2023 ve hatta 2050 yılı için dahi herhangi bir slot ve kapasitesi sıkıntısı olmayacağını vurgulayan Ersoy, business class ve comfort classlı tarifeli seferlere ve kruvaziyer limanlarına yönelik çalışmaları anlattı.

"Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi mezunları en az 3 dil bilecek"

Ersoy, insan kaynağının geliştirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan ortak çalışmayla turizm meslek liselerinin, mesleki ve teknik Anadolu liselerine dönüştürüleceğini, buralarda okuyan öğrencilerin en az 3 lisanı öğrenmiş olacağını belirtti.

Gastronomi turizmi, sağlık turizmi, kültür turizmi, bisiklet turizmi, inanç turizmi ve M.I.C.E. turizmi olarak bilinen kongre turizmine yönelik çalışmalara da önem verdiklerini ifade eden Ersoy, turizmde sürdürülebilir bir büyüme için pek çok icraatı hayata geçirdiklerini, 2019'da başlanan değişim planına 2020'de devam edileceğini vurguladı.

Ersoy, ayrıca konaklama kapasitesi, rekabetçiliğe önem verilmesi, turizmde sürdürülebilir çevre dostu gelişimin benimsenmesi gibi konulara da değindi.

"Türk turizmi dünyanın en büyükleri arasındaki haklı yerini alacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sektörün sağlıklı büyümesini ve Türkiye'nin dünya turizm liginde hakkettiği yeri almasını önemsediklerini vurgulayan Ersoy, şunları ekledi:

"Yaptığımız ve yapacağımız icraatlar nasıl bir yola çıktığımızı özetliyor. Bugün buradan tek bir çıktıyla ayrılmak isterseniz biz ülkemizin dünyanın en büyük turizm destinasyonlarından biri olabileceğini biliyoruz. 2023 Turizm Stratejimiz de yapacağımız tüm icraatlarda bu hedefi yakalamak için titizlikle planlandı. Sektörümüzle el ele Türk turizmi, dünyanın en büyükleri arasındaki haklı yerini alacak."

Programda daha sonra 2023 Turizm Stratejisindeki hedeflere uygun olarak çekilen "2020 Reklam Filmi" ve çeşitli mecralar için hazırlanan reklam çalışmaları gösterildi.

Turizmi Türkiye'nin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen 2023 Turizm Stratejisine göre Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçiyor.

Türk turizmini, sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline taşıyan strateji, gerçekleştirilecek çalışmaların ve çok yönlü yeni uygulamaların sonucunda, 2023 yılında Türkiye'nin 75 milyondan fazla turisti ağırlamasını ve 65 milyar dolarlık bir turizm gelirine ulaşılmasını hedefliyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şehit Uzman Onbaşı Ceylan, son yolculuğuna uğurlandı
Isparta'da Uygulamalı Çevre Eğitimi Protokolü imzalandı
Isparta'daki kütüphaneler yeni eğitim-öğretim yılına hazır
Isparta OBM'den önemli duyuru
Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı
Yusuf DURMUŞ TED Isparta’da!
​“Isparta’mızın değerlerini yaptığınız çalışmalarla ortaya çıkarıyorsunuz”
3 aylık indirim: 27 bin TL cepte kalacak
Tüm memurları ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı
Ispartalı Askerimiz şehit düştü
Isparta’da "dumansız araçlar" uygulaması sigara içen yandı!
Isparta'da jandarmadan huzur güven uygulaması
Isparta'da lezzetli balık Gözde Balık Evi'nden yenir
TED Isparta Koleji'nde LGS Bilgilendirme Toplantısı
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı
Isparta Şehir Hastanesi'ne “Bebek Dostu Hastane” ünvanı
Müzik enstrümanları,ses ve ışık sistemleri Tezcan Müzik'te
Isparta il Sağlık Müdürü Karakaya'dan önemli bilgilendirme
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü
Isparta'da elma hasadına başlandı
Isparta’da beş saat planlı elektrik kesintisi
Isparta'da Kaçak ve Açıkta Sigara Satışına Geçit Yok
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta yas pastaısparta çiğ köfteısparta perdeIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
Isparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeriIsparta'da lezzetli dürüm yenecek tek adres Kazım Usta'nın yeri23 Eylül 2019
Isparta'da motosiklet devrildi: 1 ölüIsparta'da motosiklet devrildi: 1 ölü25 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor2 bin nüfuslu köyde 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanıyor24 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
Ispartalı Askerimiz şehit düştüIspartalı Askerimiz şehit düştü26 Eylül 2019
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyorBinlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor23 Eylül 2019
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonuGÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu20 Eylül 2019
Mor tarlalar 750 bin turist ağırladıMor tarlalar 750 bin turist ağırladı23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!23 Eylül 2019
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştıLavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı20 Eylül 2019
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi 23 Eylül 2019
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığıIsparta'da tarihi eser kaçakçılığı25 Eylül 2019
Kamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son VeriliyorKamudan Başlayarak, Yetkisiz Çakar Kullanımına Son Veriliyor23 Eylül 2019
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başındaEğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında23 Eylül 2019
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak DeğişimiIsparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi22 Eylül 2019
Şehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldıŞehit Onbaşı Mehmet Ceylan'ın Isparta'daki evine Türk bayrağı asıldı26 Eylül 2019
SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan ÇalışmaSDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma23 Eylül 2019
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyorTED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor21 Eylül 2019