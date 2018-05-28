', 'auto'); ga('send', 'pageview');
Isparta yaş pasta siparişi

Bakan Çavuşoğlu: “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir”

Bakan Çavuşoğlu: “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Bakan Çavuşoğlu: “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir” 
  -“Turizm Bakanlığı’nın kapatılacağı ile ilgili tartışmalar doğru değil”   
 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Turizmde hedef, 50 milyon turist, 50 milyar gelir. Turizm Bakanlığı’nın kapatılacağı ile ilgili tartışmalar doğru değil” dedi. 
 Antalya'nın Belek Bölgesinde bir otelde düzenlenen ‘Kamu taşınmazları üzerindeki turizm yatırımlarının sürelerinin uzatılmasına ve satışına ilişkin yönetmelik’ konulu toplantısına Dışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel katıldı. Bakan Çavuşoğlu, turizm sektörü değişik sebeplerden dolayı zora girdiği zaman ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, “Önceden en az 750 yolcuyla gelen gemilere destek veriliyordu, şimdi ise 100 yolcuyla gelenlere de destek veriliyor. 2018-2019 için yolcu getiren gemilere destek kararı alındı” dedi.   
 Turizmde hedeflerinin 50 milyon turist, 50 milyar gelir olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Son 2 yılda yaşadığımız sıkıntıları aşmaya başladık. Turizm sayısında artış var. Kişi başına düşen geliri arttırmak için turizmi 12 aya yaymamız lazım. Turizmcilerde kendi otel kalitesini arttırıp, ortak bulacaklardır ve gelir artacaktır” diye konuştu. 
 
 “Turizm Bakanlığı kapatılmayacak” 
 Bu yıl 38 milyon turisti yakalama söz konusu olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: 
 “Böyle önemli bir sektör ülkemizin milli geliri içinde önemli var. Son günlerde Turizm Bakanlığı’nın kapatılacağına dair tartışmalar duyuyoruz. Bu tartışmalar özellikle sosyal medya üzerinden duyuyoruz. Bu tartışmaların doğru olmadığını size vurgulamak istedim. Yeni yapılanmada iki şey düşünüyoruz. Biri, Turizm Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı birlikte mi olmalı? Ayrı mı olmalı? Bununla ilgili farklı görüşler var. Bizim bir gayemiz var. Tüm kurumlarda olduğu gibi Turizm Bakanlığını da daha dinamik hale nasıl getirebiliriz? Sistemi nasıl yenileyip, güçlendirebiliriz? Bunun gayreti içindeyiz. Yönetmelik değişecekse yönetmelik, kanun değişecekse seçimlerden sonra biz gereğini yaparız.” 
Toplantı, turizmcilerin sunumlarıyla devam etti.  

İHA           

 
AW404277_01AW404277_02AW404277_03AW404277_04AW404277_05
           
Yazdır
ISPARTA HABERISPARTA MOBİLİYA MAĞAZALARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da sulama birlikleri DSİ bünyesine geçti
THY'den o mezunlara müjde! İşte ücreti
Isparta'da 500 aileye giyim desteği
Ev sahipleri dikkat! Son 4 gün
ISPARTA'DA SAĞLIKLI TAYFA RAFADAN TAYFA MÜZİKAL GÖSTERİM ETKİNLİKLERİ
Isparta’da at dehşeti
SGK'dan toplu para! Başvuran alıyor
Emekliye erken maaş müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018
Başbakan Yıldırım Isparta Belediyesinde mehteran ve güllerle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da sert tepki!
Başbakan'dan Isparta'da yerli otomobil cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çıraklarla mıraklarla bu iş olmaz, bu iş yürek işi yürek"
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi
Başbakan Yıldırım Isparta'dan seslendi
Isparta Davrazspor artık bir markadır
Isparta’da ‘Huzurlu Sokaklar Türkiye’ uygulaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!
Bakandan ihracatçılara müjde!
Bahçeli, MHP'nin seçim beyannamesini açıkladı
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak
Erdoğan'dan döviz saldırıları sonrası kritik çağrı
ISPARTA'DA YERE SİYAH ALTIN SERİYORUZ
3 kritik hamle! Ekonomi böyle şahlanacak
Yerele de başkanlık sistemi geliyor
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daTürkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'da
Beyin yakan bulmacalarBeyin yakan bulmacalar
ISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELER
Atlı timin kadın süvarileriAtlı timin kadın süvarileri
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018Türkiye’nin ilk Gül Müzesi Isparta'daBeyin yakan bulmacalarISPARTA SAN-TEK FUARINDAN ÇOK ÖZEL KARELERAtlı timin kadın süvarileri
ISPARTA GÖZ HASTANESİISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZisparta perdeISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Erdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TLErdoğan imzaladı! 15 gün süresi var cezası 250 bin TL25 Mayıs 2018
Emekli olamayana SGK'dan iade!Emekli olamayana SGK'dan iade!22 Mayıs 2018
Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!Isparta’da korkutan tekel bayi yangını!23 Mayıs 2018
Müjde verildi! Maaşlar artacakMüjde verildi! Maaşlar artacak25 Mayıs 2018
Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi Isparta'da Yanan tekel bayinden itfaiye çıktı, KOM ekipleri girdi 23 Mayıs 2018
SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı SDÜ Rektörü Çarıkçı, tedviren IUBÜ Rektörü olarak atandı 23 Mayıs 2018
Bakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacakBakanlık 81 ile talimat gönderdi! Hepsi yıkılacak26 Mayıs 2018
Resmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklarResmen yürürlüğe girdi! Maaşlarını peşin alacaklar22 Mayıs 2018
Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!25 Mayıs 2018
Bunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaşBunu yapana hem erken emeklilik hem yüksek maaş25 Mayıs 2018
GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!GÜNEYKENT SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU!23 Mayıs 2018
Bayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldiBayram tatili 9 gün olacak mı? Açıklama geldi25 Mayıs 2018
Milyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyorMilyonların beklediği müjde! Seçimlerden önce başlıyor23 Mayıs 2018
Bunu yapan yandı! Para iadesi yokBunu yapan yandı! Para iadesi yok26 Mayıs 2018
Müjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zamMüjde verildi! Emekli maaşına en az 433 TL zam26 Mayıs 2018
​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN​BU İFTAR SOFRASI ISPARTA’MIZA HAYIR, UĞUR, BEREKET VE GÜZELLİKLER GETİRSİN25 Mayıs 2018
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi​Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'dan seslendi27 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 2018Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta'da tüm video 201827 Mayıs 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polislere müjde!26 Mayıs 2018
Hükümetten peş peşe dolar açıklamasıHükümetten peş peşe dolar açıklaması23 Mayıs 2018