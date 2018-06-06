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Bakan Çavuşoğlu’ndan doğalgaz açıklaması

Bakan Çavuşoğlu’ndan doğalgaz açıklaması
TÜRKİYE
G.Tarihi: 05.06.2018 20:59
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Isparta Düğün Salonları
 
  - Bakan Çavuşoğlu’ndan doğalgaz açıklaması   
  - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:   
  - “Rus gazından hissemiz olacak”   
  - “Türk akımının birinci hattı bitiyor. İkinci boru hattının inşaatına başlıyor Ruslar, bizim sınırımıza geldikten sonra biz de ortak oluyoruz”   
 
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ulaşım ve enerji konusunda bir merkez olduğuna işaret ederek, “Türk akımının birinci hattı bitiyor. İkinci boru hattının inşaatına başlıyor Ruslar, bizim sınırımıza geldikten sonra biz de ortak oluyoruz ve ikinci boru hattıyla da Rus gazı yine bu ülkelere gidecek ve burada bizim yine hissemiz olacak. Merkezi oluyoruz derken, 'doğalgazımız yok, petrolümüz yok. Nasıl merkez olursunuz’ diyenlere işte cevap. Projeyle konuşuyoruz, hamasetle konuşmuyoruz” dedi.   
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, partisinin Döşemealtı ilçesinde açılan Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Çavuşoğlu’na ilçeyi ziyareti esnasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti. Burada partililere seslenen Bakan Çavuşoğlu, Döşemealtı’na yapılan ve yapımı devam eden hizmetlerden bahsetti.  Bakan Çavuşoğlu, “100 yataklı hastane istediniz, yapıyoruz. Hipodrom yapacağız dedik bitmek üzere. Bu esasen Döşemealtı’nın turizme açılması anlamına geliyor. Çünkü buraya yurt dışından gelen atlar da olacak. Bu yüzden kapasitesini büyüttük. Yine Döşemealtı’ndan çıktığınız zaman, türkülere konu olan Çubukbeli’ndeki çalışmaları görüyorsunuz. Korkuteli-Elmalı arasındaki yolları görüyorsunuz değil mi? Duble, kaymak gibi, sıcak asfalt.  Kuzey çevre yolu bitmek üzere. Bu hizmetleri kim yaptı Recep Tayyip Erdoğan yaptı, AK Parti yaptı. Yine yaparsa Ak Parti yapar” dedi. 
 
  “Ankara’da sizin sayenizde güçlüyüz” 
  24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güçlü bir selam göndereceklerini kaydeden Çavuşoğlu, “Ama bizi de unutmayacaksınız, bizi de meclise güçlü göndereceksiniz. Geçen sefer 14 milyon 7 tane kazandırdınız. Göğsümüzü dik ve kabarık bir şekilde gönderdiniz. Bu sene çift rakamdan aşağısını kabul etmiyoruz. 16’ya çıktık. Biz Ankara’da sizin sayenizde güçlüyüz. 7 milletvekiliyiz, kardeş gibi çalıştık. Bu da Antalya’ya hizmet olarak döndü. Menderes Bey’in çalışmalarına da Hakan Tütüncü’nün çalışmalarına da, belediye başkanlarımızın çalışmalarına da destek olduk” diye konuştu. 
  Ulaştırma, sağlık, adalet, milli eğitim, alanlarında çalışmalar yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Kepez ve Döşemealtı ilçelerinin birleştiği yere bin yataklı şehir hastanesinin yapılacağını ve ileride bu kapasitenin bin 500’e çıkacağını kaydetti. 
  Antalya’da turizm hedefinin 14 milyon olduğunu ve Gazipaşa havaalanı için de en az 1 milyon turist beklediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Ayrıca, Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. Batı havalimanının inşaatına da başlayacağız. Elmalı üzerinde Finike yolunu duble yapıyoruz. Elmalı yolu üzerinden kaş ve kalkana yollarımızı indiriyoruz. Bütün yollarımız güzel olsun diye yapıyoruz. Finike’den kaş-kalkana viyadüklerin ve tünellerin olduğu bir yol yapıyoruz” dedi. 
 
  “Londra’ya kadar trenle gidilebilecek" 
  Antalya’yı hızlı trenle buluşturacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Tüm bu çalışmalarda Döşemealtı merkez gibi. Hepsi buradan geçiyor. Eskişehir’den gelen, Burdur üzerinden gelen demiryolu projemiz. Aynı şekilde, Kayseri-Kapodokya- Konya üzerinden gelecek hızlı tren projemiz Antalya’mızla buluşacak. Nereye gitmek istiyorsak trenimiz olacak. Konya’ya mı gitmek istiyorsun, var. Eskişehir mi, İstanbul mu, olacak. Hızını alamadın Edirne mi? Var. Londra’ya mı gitmek istiyorsun? Londra’ya kadar tren hattı olacak. Marmaray’ın dışında şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü var, o köprünün ortasından hızlı trenler geçecek. Dünyanın en geniş köprüsü bu arada. Çanakkale Köprüsü de en uzun su üzerindeki asma köprü. Kim yaptı bunları? Yaparsa kim yapar? Elbette Ak Parti yapar” ifadelerini kullandı. 
 
  “Rus gazından hissemiz olacak” 
  “Vizyonumuz Türkiye’ye sığmıyor” diyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin ulaşım, enerji, doğalgaz, petrolde bir merkez olduğuna işaret etti.  Çavuşoğlu, 12 Haziran’da Eskişehir’de gerçekleşmesi planlanan doğalgaz boru hattı açılışından bahsederek, “Hazer Denizinden Türkiye’ye gelecek olan doğalgaz boru hattının açılışını yapıyoruz.  Kardeş Azerbaycan’da gelecek, Gürcistan devlet başkanı da gelecek, Avrupa’dan da, balkanlardan da Cumhurbaşkanları, Başbakanlar gelecek. Çünkü bu projenin ortağıyız biz. Ve bu projenin herkese, Avrupa, Kafkasya’ya faydası olacak. Merkeziyiz bu projenin. Gelecek sene de o proje trans Adriyatik boru hattı olacak ve Yunanistan, İtalya, Avrupa, Hırvatistan, Batı Balkanlar, her yere doğalgaz gidecek. Bunun ortağı biziz. 
  Türk akımının birinci hattı bitiyor. İkinci boru hattının inşaatına başlıyor Ruslar, bizim sınırımıza geldikten sonra biz de ortak oluyoruz ve ikinci boru hattıyla da Rus gazı yine bu ülkelere gidecek ve burada bizim yine hissemiz olacak. Merkezi oluyoruz derken, 'doğalgazımız yok, petrolümüz yok. Nasıl merkez olursunuz’ diyenlere işte cevap. Projeyle konuşuyoruz, hamasetle konuşmuyoruz” diye konuştu. 
  Bakan Çavuşoğlu, daha sonra seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi, ardından iftar programı için Korkuteli ilçesine hareket etti. 
 
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İHA
                                         
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