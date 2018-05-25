Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya İl Teşkilatının milletvekili adayları ile aday adaylarına verdiği iftara katıldı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da Afrin şehidi Muhittin Talha Çalışkan'ın ailesi ile Kuzey Irak’ta terör örgütüne karşı çatışırken gazi olan Onur Çetin’i de evinde ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Kepez Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezinde, AK Parti Antalya milletvekili adayları, bazı milletvekilleri ve aday adayları ile bir araya geldi. Açılan oruçların ardından program basınaİHA