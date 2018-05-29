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Bakan Çavuşoğlu: “İhracatın önündeki engelleri kaldırdık”

Bakan Çavuşoğlu: “İhracatın önündeki engelleri kaldırdık”
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Bakan Çavuşoğlu: “İhracatın önündeki engelleri kaldırdık”   
 
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Antalya’dan dünyaya ihracat edilen ürün çeşitliliği artıyor. Rusya ile yaşadığımız uçak düşürme krizinden sonra aşama aşama tarım ürünlerinin ihracatı önündeki engelleri kaldırdık” dedi.   
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, ATB Yönetim Kurulu, meclis ve komite üyelerinin bulunduğu ziyarette, Çavuşoğlu’na AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile milletvekili adayı Mustafa Erkan eşlik etti. 
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ziyareti için teşekkür eden ATB Başkanı Ali Çandır, “Bakanımız Antalya Ticaret Borsası’nı en çok ziyaret eden Antalya milletvekili rekorunu elinde tutuyor. Tarımla ilgili, kentimizle ilgili ne sorun olursa olsun, aradığımızda bütün yoğunluğuna rağmen bize dönüş yapıp, sorunumuzla ilgilendiği için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi. 
  
 “Tarım hak ettiği yere gelmeli” 
  Önümüzdeki seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Çandır, tüm partilerde olduğu gibi AK Parti’nin seçim beyannamesinde tarıma önemli yer ayrılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çandır, “Umuyorum, seçimler sağlıklı bir şekilde tamamlanır. Tarımla ilgili sorunlara çözüm bulunduğu bir dönem olur, tarımımız ve üreticimiz hak ettiği yere gelir” diye konuştu. Çandır, Bakan Çavuşoğlu’ndan kente kazandırılan Zeytinpark, süs bitkileri sektörünü geliştirecek hazine arazilerinin envanterine ulaşım, tarıma dayalı organize sanayi bölgelerinin hayata geçirilmesi, atıl durumdaki TİGEM arazilerinin tarıma kazandırılması, Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in yurt dışına çıkarılması konularında destek istedi. 
 
  Çavuşoğlu: “Birlikte yeni projeler üretiyoruz” 
  Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Antalya Ticaret Borsası’nın en sevdiği kurumların başında geldiğini belirterek, “Son seçimde üyeler tarafından göreve devam yetkisi alan Ali Çandır ve yönetimini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi. Türkiye’nin sorunlarına duyarlı sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin siyasilerin işini kolaylaştırdığını söyleyen Çavuşoğlu, “Sorunlara birlikte çözüm buluyor, birlikte yeni projeler üretiyoruz. Ali Çandır Başkan ve Borsamız bu manada gerçekten Antalya’nın en aktif, en dinamik kurumlarından bir tanesi. O nedenle sizleri tebrik ediyorum. Biz sadece seçim dönemlerinde değil, diğer zamanlarda da Borsamızı ziyaret ediyoruz. Borsa yönetimi de sağ olsunlar Ankara’ya geldiklerinde bizleri ziyaret ediyorlar” dedi. 
 
 “İhracatın önündeki engelleri kaldırdık” 
 Tarımla ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili üyelere bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Tarım ürünlerinin ihracatının önündeki engelleri kaldırmak için çaba sarf ediyoruz. Ürünlerimizi yeni piyasalara ulaştırmak için çalışıyoruz. Antalya’dan dünyaya ihracat edilen ürün çeşitliliği artıyor. Rusya ile yaşadığımız uçak düşürme krizinden sonra aşama aşama tarım ürünlerinin ihracatı önündeki engelleri kaldırdık ” diye konuştu. 
 
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İHA
                                         
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