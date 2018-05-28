Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Türkiyemizin geleceği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik. Bu birliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. El ele, omuz omuza Türkiyemiz için çalışacağız” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Perşembe Pazarındaki iftara katıldı. Çavuşoğlu iftarda, geçen şubat ayında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan sözleşmeli er Cumali Gür'ün babası Nazım Gür, annesi Yiter Gür, erkek kardeşi Ramazan ve kız kardeşi Yasemin'in Gür'ün bulunduğu masaya oturdu.İftar sofrasını şehit yakınları ve gazilerle paylaştıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ayrıca bu vatan, millet, toprak için, bayrak için kan dökmüş gazilerimize de Allah razı olsun diyorum. Hepsine şükranlarımı sunuyorum" dedi.Hükümet ve Antalya milletvekilleri olarak Manavgat'a hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, ilçeye 500 yataklı yeni bir hastane inşa edileceğini de bildirdi.İlçede çevreyoluna 2 köprülü kavşak yapıldığını fakat 4 köprülü kavşak sözü verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, “Side, Sorgun tarafına geçişleri inşaat yoluyla kapatmamak için aşama aşama yapılıyor. 2 kavşağın inşaatı da en kısa zamanda başlanacak.Burdur-Antalya-Manavgat-Alanya otobanının müjdesini Cumhurbaşkanımız verdi. İnşallah bunun inşaatına da başlayacağız, ihaleye çıkacağız" diye konuştu.Manavgatlılardan Cumhur İttifakı'na destek isteyen Çavuşoğlu, "Bildiğiniz gibi Türkiyemizin geleceği için Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında AK Parti ve Devlet Bahçeli'nin başkanlığında MHP ile ittifak kurduk. Türkiye'nin geleceği için gücümüzü birleştirdik. Çünkü bu birliğe Türkiye'nin ihtiyacı var. El ele, omuz omuza Türkiyemiz için çalışacağız. Manavgat'a önem vermeyen siyasi partilere inşallah seçimde ders vereceksiniz. Ben 24 Haziran'da, Türkiye'nin en kritik seçiminde, Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için Manavgatlı hemşehrilerimizin bugüne kadar olduğu gibi 24 Haziran'da da gereğini yapacağına inanıyorum."Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise ilçeye Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT olarak bugüne kadar yaklaşık 400 milyon liralık yatırım yapıldığını, karayollarının yatırımıyla bu rakamın 500 milyon lirayı bulduğunu söyledi.İHA