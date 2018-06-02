Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Antalya’da 10 üniversite hedefimiz var. Dünyanın her yerinden öğrencilerin gelebileceği yeni üniversiteleri kentimize kazandıralım" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (ANSİAD) ziyaret etti. Çavuşoğlu ve Türel’i ANSİAD Başkanı Sadi Kan, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek danışma kurulu üyeleri karşıladı. ANSİAD Başkanı Sadi Kan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ziyaretinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. ANSİAD projelerinden ve çalışmalarından bahseden Başkan Kan, “Antalya’nın üniversiteler şehri olması için daha önce başlattığımız bir projemiz var. Bunun için vakfımız ANTEV ile yüksek teknoloji bölümleri olan bir üniversite kuracağız. Antalya’nın gelişimi adına bizim için önemli bir konu olduğundan dolayı sizin desteğinizi bekliyoruz” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, “Bugüne kadar Antalya Sanayici ve İşadamları Derneğimiz ile yakın temaslarımız oldu. ANSİAD, Antalya için çalışan ve projeler üreten takdir ettiğim bir sivil toplum örgütü. Bundan sonraki süreçte eğitim başta olmak üzere, birçok alanda somut projeleri de hayata geçireceğimizi umut ediyorum. Antalya’da Antalya Eğitim ve Araştırma Vakfı (ANTEV) ile birlikte bir üniversite kuruluşu içerisinde olmanızdan memnun oldum. Projelerimiz içerisinde Antalya’da 10 üniversite hedefimiz var. Dünyanın her yerinden öğrencilerin gelebileceği yeni üniversiteleri kentimize kazandıralım. Sizi bu projenizde desteklemeye hazırız” şeklinde konuştu.Bakan Çavuşoğlu, ANSİAD üyelerinin ihracata katkı oranından duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, “500 Milyon Dolar ihracat hacmi hedefimize ulaşmak için daha çok çalışmalıyız” dedi.ANSİAD Başkanı Sadi Kan, Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretleri için teşekkür ederek günün anısına Prof. Dr. Saim Tekcan’ın “At’nağme- Atlar ve Hatlar” gravürüne ait tablosunu takdim etti.İHA