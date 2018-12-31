Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotiv ve beyaz eşyadaki ÖTV-KDV indirimlerinin 3 ay daha devam edeceğini duyurdu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, beyaz eşya ve otomotivdeki ÖTV ve KDV indirimlerinin 3 ay daha uzatılacağı müjdesini verdi.Albayrak şu ifadeleri kullandı:"Enflasyonla Topyekun Mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek amacıyla başlattığımız ve bu gece sona erecek olan ÖTV ve KDV indirimlerini yeni yılda 3 ay süreyle devam ettiriyoruz. İndirimlerimiz milletimize ve sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun."