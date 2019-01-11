Bakan açıkladı! Dev destek geliyor...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "2019'da ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz." dedi.



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019'da ihracatçılara 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceklerini bildirdi.



Pekcan, "2019'da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık destek vereceğiz" diye konuştu.



"Hedefimiz ihracatçılarımızı yüksek teknolojili ve katma değerli ürünler ihraç etmeye yönlendirmek" açıklamasını yapan Pekcan, "2019 yılındaki ciddi kaynak artışı ile beraber ihracatçımızın faydasına sunulan bu destekler, daha yüksek katma değerli ihracatı teşvik ederek ihracatımıza yeni bir ivme kazandıracaktır" dedi.