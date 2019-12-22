Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği Kalkınma Ajansları 2019 yılı teması ‘Mesleki Eğitim’ faaliyetleri kapsamında BAKA koordinasyonunda Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi 23-24-25 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek.Antalya Valisi ve BAKA Yönetim Kurulu Başkanı Münir KARALOĞLU’nun ikinci günü onurlandıracağı Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi, Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde 3 gün sürecek. Zirvede, öğrenciler, veliler, okul yönetimleri, ilgili kurum/kuruluşlar ve iş dünyası gibi mesleki eğitimle ilgili tüm aktörler biraraya gelecek.Bölgemiz için stratejik bir kalkınma dinamiği olarak gördüğümüz Mesleki ve Teknik Eğitim’in öneminin anlaşılmasına ve hak ettiği noktaya ulaşmasına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirilecek Antalya Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi'ne ilişkin