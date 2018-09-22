BAİB, World Food Moscow Fuarı’na katıldı

BAİB, World Food Moscow Fuarı’na katıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - BAİB, World Food Moscow Fuarı’na katıldı 
  - Yaş meyve sebze ve narenciye ürünleri görücüye çıktı 
 
- Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yaklaşan sebze meyve sezonu öncesinde, Rusya’nın Başkenti Moskova’da, 17-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenen World Food Moscow Fuarı’na katıldı. Türkiye pavilyonu içerisinde stant açan BAİB, fuar süresince Batı Akdeniz bölgesinin başta yaş meyve sebze ve narenciye ürünleri olmak üzere ihracata yönelik gıda ürünlerini tanıttı. BAİB standı fuar süresince Rusya’da ve Rusya’ya komşu ülkelerde faaliyet yürüten gıda ithalatçılarının ilgi odağı oldu.  
  Batı Akdeniz’in ihracat ailesi Moskova’da BAİB Yönetim Kurulu Başkanı  Hakkı Bahar, BAİB Yönetim Kurulu Üyeleri  Bahadır Erdoğan,  Süleyman Duran ve Süleyman Tuncer tarafından temsil edildi. BAİB Başkanı Hakkı Bahar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, fuarda BAİB standını ziyaret eden Rus gıda ithalatçılarının yanı sıra Ukrayna’dan Hindistan’a kadar pek çok ülkeden aktörle de görüşmeler yaptı. Türkiye’nin Moskova Ticaret Müşaviri  Feridun Başer de BAİB standına ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkiler ve Rusya’ya olan ihracatı artırmaya yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. 
 
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İHA
                                         
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