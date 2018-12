"Krizler olmasaydı 50 milyonu yakalardık"

İngiliz pazarının önemi

"2019'da 15 milyon hedefi"

"Gelirde düşüş"

"İç pazarın önemi"

- Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Turizmde son yıllardaki krizler yaşanmamış olsaydı bugün Türkiye 50 milyon turist rakamını yakalamış olabilirdi" dedi.TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bu yıl turizmde her şeyin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. 2015 ve 2016’nın krizli yıllar olduğunu dile getiren Ayık, "2017 yılında çok önemli bir geri dönüş yaptık ki bu bizim ülke olarak ne kadar güçlü ve kuvvetli bir turizm ülkesi olduğumuzun göstergesiydi. Ama biz gerçek anlamdaki büyümemizi ve gerçek seyrimizi 2018'de yakalayacağımızı yılın başında söylemiştik. Aslında bunun göstergeleri de vardı. Şu günlerde sezonun 2018 yılını tamamlamak üzereyiz. Biz çift haneli bir büyüme bekliyorduk ki bu rakamın 20 ile başlamasını istiyorduk. Şu an itibariyle bakıldığında Türkiye yüzde 20'nin üzerinde 2018 yılında bir büyümeyi gerçekleştiriyor ve yaklaşık 40 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi sayılarını da görmüş olacağız. Bu bizim tüm yılların rekoru olacak diye bekliyoruz. Çünkü 2014 yılında da biz 40 milyon bandındaydık. İlk defa 2018 yılında 40 milyon bandının üzerine çıkmış olacağız" diye konuştu.Bu rakamların gerçek rakamlar olmadığının altını çizen Osman Ayık, "Biz eğer krizli iki yılı yaşamamış olsaydık, şu günlerde biz çok rahat ülkemizde 50 milyon yabancı ziyaretçi rakamını telaffuz ediyor olacaktık. 2015 ve 2016'yı yaşamasaydık biz bugün muhtemelen 2019 yılında zaten 50 milyonun üzerinde bir rakamı rahatlıkla yakalamış olacaktık. 2019 yılında inşallah bunu gerçekleştireceğiz. 2019 yılı erken rezervasyon rakamları şu anda son derece umut verici ve iyi boyutlarda, iyi oranlarda gidiyor" diye konuştu.Londra'daki turizm fuarına katıldıklarına hatırlatan Ayık, sadece İngiliz pazarı değil diğer kaynak pazarlarında da başta Almanya olmak üzere Orta Avrupa pazarının tamamında ciddi bir geri dönüş olduğunu, uzun yıllardır sesi çıkmayan İtalyan pazarında bile hareketlerin yavaş yavaş başladığını, bu da 2019 yılının son derece verimli bir yıl olacağının işareti olduğunu bildirdi.Antalya büyümelerinin her zaman Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Ayık, "Antalya şu anda 2017'ye göre yüzde 30'lar civarında bir büyüme gerçekleştiriyor. Bunun karşılığı da muhtemelen 13-13,5 milyon civarında bir yabancı ziyaretçiye tekabül eder ki bu da Antalya için son derece önemli bir rakamdır. 2019 yılında da Antalya yoluna emin adımlarla devam ederek yine inşallah bir çift haneli büyüme gerçekleştirecek. Antalya, 15 milyon rakamını inşallah 2019 yılında yakalar diye düşünüyorum" dedi.Gelir olarak, 2014 rakamının yüzde 20-25’ler civarında olduğunu kaydeden Osman Ayık, "Ama 2019'da biz tahmin ediyoruz fiyatlarımızda bir miktar daha iyileşme olacak, inşallah 2014 seviyesini buluruz. Ama bulamasak bile 2014'ün bir yüzde 10 gerisinde kalırız diye düşünüyorum. Ama gerçek rakamlarımızı, gerçek fiyatlarımızı biz 2020'den itibaren yakalamayı umut ediyoruz" şeklinde konuştu.İç pazarı her zaman için çok önemsediklerini anlatan Osman Ayık, şunları söyledi:"İç pazar bizim en önemli kaynak pazarımız diyoruz. Çünkü ülkemiz 80 milyonluk bir ülke. İnsanların alım gücünün iyileşmesi aslında bizim için en önemli potansiyel oluşturuyor. Dolayısıyla bizim iç pazardaki en büyük amacımız kısa süre içinde otel konaklaması yapan 10 milyonluk bir kitle oluşturmak. Bunun için de son 10 yıldır erken rezervasyon kampanyaları ve özel faaliyetlerimizi, özel tanıtım çalışmalarıyla bu kitleyi büyütmeye çalışıyoruz. Geçen yıllarda da özellikle son 2-3 yıl içinde de burada da ciddi artışlar yakaladık. Önemli bir kitle oluştu ve insanlarımızın tatil alışkanlıkları son derece gelişti. Ama 2019 için ben vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şu an itibariyle bakıldığında Türkiye'nin mevcut kapasitesini dikkate aldığımızda erken rezervasyon kampanyasına ciddi bir katılım yapmak lazım. Aksi takdirde yurt dışı satışları bu seyirde giderse vatandaşlarımızın içeride yer bulabilmeleri zorlaşabilir. Buna mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum."Ayık, iç piyasada bu yıl planlanan blok tatillerin erken açıklamanın sektör ve tatilciler açısından önemli olduğunu kaydetti.İHA