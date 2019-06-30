- Kaza güvenlik kamerasına yansıdıKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Davut Köse (20) idaresindeki 46 E 0430 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı, Termik Caddesi ve Tepebaşı Caddesi'nin kesiştiği kavşakta aydınlatma direğine çarptı.Otomobilde sıkışan Köse, itfaiye ekiplerince çıkartıldı.Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.Çarpmanın etkisiyle caddede elektrik kesintisi yaşanırken kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -