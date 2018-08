- Antalya’da bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilecek olan Kaleiçi Old Town Festivali, armalarındaki ay yıldızla dikkat çeken İrlanda’nın Drogheda kenti ve Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferini düzenlediği Zigetvar’da katılacak.Daha önce Haziran’da yapılacağı ilan edilen ancak erken seçim nedeniyle ertelenen Kaleiçi Old Town Festivali, 11-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Daha önce Küba ve İtalya’nın onur konuğu olduğu festival, 3’üncü yılında Rusya’yı onur konuğu olarak ağırlayacak.Kaleiçi’ne daima siyaset üstü bir konu olarak yaklaştıklarını kaydeden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek festivalin her geçen yıl daha da kurumsallaştığını belirtti. Başkan Uysal, “Kaleiçi için başta Dışişleri Bakanlığı ve Antalya Valiliği olmak üzere büyük bir imece var. Biz de bu imecede olanca gücümüzle yer alıyoruz. Henüz emekleyen festivalimiz, gelecek yıllarda, turizmi, deniz-kum ve güneş dışında yorumlayan ama dünya çapında seyahat eden bir kitleyi Antalya’ya çekecektir” dedi.Dünya Kültür Mirası’nın bir parçası olan Kaleiçi’nin değerlerini paylaşmayı, birlikte yaşam kültürünü inşa etmeyi amaçlayan Festivale bu yıl İtalya’nın mücevheri olarak anılan tarihin ve sanatın kenti Gradara, Filistin’in Bethlehem, Bulgaristan’ın mimari ve tarihle anılan kenti Gabrovo ve Smolyan, Kosova’dan bir Türk yerleşimi olan Mamuşa ve Mitroviça, Litvanya’nın Silute, Macaristan’ın 1367 yılında bir üniversite kurulmuş kenti Pecs ve Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferini düzenlediği Zigetvar, Çin’den Dingxi, İrlanda’dan armalarındaki ay yıldızla dikkat çeken Drogheda, KKTC’den Girne, onur konuğu Rusya’dan ise Rostov ve Kazan şehirleri katılacak.Festivalde resmi heyetlerin yanı sıra, Rusya’dan Pettersburg Devlet Orkestrası’nın yanı sıra Litvanya, KKTC ve Çin’den çeşitli dans, gösteri ve müzik grupları da yer alacak.İrlanda’da; 1845-1852 yılları arasında patates kıtlığı döneminde milyonlarca insan açlıktan ölür. İrlanda’ya, dönemin Osmanlı Sultanı Abdülmecid yardım elini uzatır. Sultan Abdülmecid, 1000 sterlin tutarında maddi yardımın yanı sıra üç gemi dolusu gıdayı da İrlanda’ya gönderir. 3 gemi İngiltere Kraliçesi tarafından engellenmek istenir, ancak gemiler Drogheda limanına yanaşarak gıda yardımını boşaltır. Bu yardıma şükranlarını sunmak isteyen Drogheda yaşayanları, şehrin amblemini ay yıldız olarak belirler. Kentin futbol takımının armasında da ay yıldız bulunmaktadır.Bu tarihi olay, İrlanda’nın başkenti Dublin’de de görev yapan emekli Büyükelçi Taner Baytok’un, ‘Dış Politikada Bir Nefes’ adlı anı kitabında anlatılmaktadır.İHA