Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonunda şampiyonluk yaşayan tek Türk takımı konumunda.

Avrupa Ligi'nin en başarılı Türk takımı Fenerbahçe
TÜRKİYE
G.Tarihi: 01.10.2019 18:06
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı basketbol organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde, Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini Fenerbahçe yaşadı.

THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu bu hafta oynanacak maçlarla başlayacak. Bu organizasyonda 2016-2017 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe, Türk basketbol tarihine adını yazdırdı.

Bu kulvarda son beş sezondur Dörtlü Final'e kalan Fenerbahçe, üç kez finale çıkmayı başardı. İstanbul'da 2017'de düzenlenen Dörtlü Final'de ilk önce İspanyol temsilcisi Real Madrid'i geçen sarı-lacivertliler, finalde de Yunan ekibi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinin erkeklerde en büyük kulüp başarısını elde etti.

Son 4 sezonda 4 final

THY Avrupa Ligi'ndeki son 4 sezonun tamamında Türk takımları final oynadı.

Fenerbahçe, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında finale kalma başarısı gösterdi. 2017'de kupayı alan sarı-lacivertliler, 2016 ve 2018'de ise ikincilikle yetindi.

Geride kalan sezonda ise Anadolu Efes finale kaldı. Finalde Rus ekibi CSKA Moskova'ya kaybeden Anadolu Efes, ikinci oldu.

Lacivert-beyazlılar, Dörtlü Final'de yer aldığı 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında ise üçüncülük elde etti.

Türkiye adına 14 takım

Türkiye, 1958 yılında başlayan "Kupa-1"de bugüne dek 14 takımla temsil edildi.

Türkiye'yi en fazla 29 kezle Anadolu Efes (Eski adı Efes Pilsen) temsil etme hakkı kazandı. Anadolu Efes'i 17 defayla Fenerbahçe, 12 kezle de Galatasaray takip etti.

Ayrıca, Ülker 11, Eczacıbaşı 8, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Darüşşafaka beşer, Beşiktaş ile Karşıyaka ikişer, Türk Telekom, TOFAŞ, Muhafızgücü, Altınordu ve Modaspor ise birer kez Türkiye adına kupada yer aldı.

İlk maç Modaspor'un

Avrupa'nın bir numaralı basketbol organizasyonunda Türkiye'yi ilk temsil eden takım Modaspor oldu.

Modaspor, 1958 yılında FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Modaspor, Yugoslavya ekibi ASK Olimpija'ya iki maçta da (67-74 ve 45-86) yenilerek elenmişti.

İlk galibiyet Galatasaray'ın

"Kupa 1" de Türk takımları adına ilk galibiyeti Galatasaray elde etti.

Galatasaray, 1960-1961 sezonunda Yunan ekibi Olympiakos'u 72-41 yenerek Türkiye'ye ilk galibiyet sevincini yaşattı.

Öte yandan Fenerbahçe, 1959-1960 sezonunda yer aldığı FIBA Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, rakibinin turnuvadan çekilmesi sonucu maç oynamadan hükmen galibiyetler aldı.

Fenerbahçe, bir sonraki turda ise Bulgar ekibi Akademik'e iki maçını da kaybetti. Böylelikle Türk takımları arasında ilk saha içi galibiyeti 1960-1961 sezonunda Galatasaray'ın oldu.

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