

- AÜ öğrencileri Athena ile coşacak

- Akdeniz Üniversitesi (AÜ) 2017-2018 yılı Mezuniyet Töreninde Athena grubu sahne alacak.



AÜ 2017-2018 yılı Mezuniyet Töreni 8 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecek. Yaklaşık 74 bin öğrencinin eğitim gördüğü üniversitenin farklı fakültelerinden bu yıl 9 bin öğrencinin mezun olması bekleniyor. 8 haziran akşamı keplerini yeni umutlara fırlatacak olan öğrencilerin bu heyecanına ünlü müzik grubu Athena da eşlik edecek. Konser müjdesini öğrencilere twitter hesabından duyuran Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, Öğrencilerin talepleri doğrultusunda konser verecek ismi belirlediklerini söyleyerek, mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar diledi.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu’nda gerçekleştirilmesi planlanan Mezuniyet Töreni’nde her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin, ailelerin ve akademisyenlerin stadyumu doldurması bekleniyor.



İHA

