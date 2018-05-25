- Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, Tedavi Hizmetleri ve Eğitim Faaliyetleri Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yapılan belge teslim törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Er, TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar, akademik ve idari personel katıldı.Belge teslim töreninde Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal, “Diş Hekimliği Fakültemizin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Belgesi gibi önemli bir belgeyle kalitesini tescillemiş olması bizim için son derece gurur verici. Fakültemizin gerek eğitim öğretim gerekse hasta memnuniyeti açısından her zaman en iyiyi hedeflediğinin bizzat şahidiyim. Şu an yapımı devam etmekte olan yeni binamıza geçtiğimiz zaman kapasitesini ve hizmet kalitesini daha da artırarak çok daha iyi şartlarda hizmet vereceklerine inanıyorum” dedi.TSE Akdeniz Bölge Koordinatörü Hüseyin Özdamar’a da teşekkür eden Rektör Ünal, Diş Hekimliği Fakültesi’nin aldığı belgelerin ciddi anlam taşıdığının farkında olduklarını ve bundan sonra da kalitenin temsilcisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.İHA