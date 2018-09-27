Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğretim üyeleri TÜBİTAK 4004-“Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi” kapsamında ilköğretim öğrencileriyle birlikte Ziraat Fakültesi sera alanında domates tohumu ekerek öğrencilerde farkındalık oluşturdu.Dr. Öğretim Üyesi Aylin Kabaş, Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Sönmez, Prof. Dr. Hakan Sert, Doç. Dr. Esme Hacıeminoğlu, Öğretmen Neslihan Fıstıkeken, Ziraat Mühendisi Servet Mutlu ve Dr. Neslihan Korkmaz Sayraç’tan oluşan proje ekibi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte minik eller toprakla buluştu. Doğa deneyimine dayalı olarak ilköğretim öğrencilerinin çevrelerine yönelik algılarının ve davranışlarının değiştirilerek öğrencilerde farkındalık oluşturmanın amaçlandığı etkinlikte yerel bir genotip olan ve yetiştirildiği bölgeye özgü yerel ismi ile tescil ettirilen Ayaş Domatesi’nin, Dr. Cahit Ünver İlköğretim Okulu 5.’ci sınıf öğrencileri ile yetiştirilmesi planlanarak tohum ekim işlemleri gerçekleştirildi.Proje yürütücüsü Aylin Kabaş, “Çeşitli nedenlerle genetik çeşitliliğin her geçen gün kaybolduğu ülkemizde, yaşadığı çevreye karşı duyarlı ve bilinçli insan yetiştirilmesinin, doğal kaynaklara sahip çıkılmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Tarımsal biyoçeşitliliği korumak ve arttırmak için, hızla değişen dünyada yerel türlere sahip çıkılmalıdır” diye konuştu.Kabaş, “Proje boyunca ayda iki kere olmak üzere toplamda 10 etkinlik yapılacak, böylelikle çocukların tohum ekiminden hasada kadar geçen süre içerisinde bitkileri yetiştirmeleri sağlanacak. Ayrıca etkinlikler kapsamında, Eğitim Fakültesi’nde eğitim sunuları yaparak, Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hayvan ve Bitki Koleksiyon Alanlarını gezdirerek, çeşitli oyunlar oynatarak, deneyler yaptırarak, öğrencilere biyoçeşitlilik hakkında bilgi ve farkındalık oluşturmaya çalışacağız” dedi.İHA