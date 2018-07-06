- Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi binasının temeli törenle atıldı.Yurt içi ve yurt dışında kök hücre ve hücresel tedaviler konusunda araştırma ve uygulamaların takibini yapacak ve kök hücre konusunda yeni teknolojilerin aranması ve geliştirilmesine katkı sağlayacak aynı zamanda Akdeniz Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi bünyesindeki tüm klinik anabilim dallarının ihtiyaçlarını karşılayacak merkezin temeli törenle atıldı. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Genel Sekreter Ali Serinoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Gülay Özbilim, Akdeniz Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Erman, çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.Hücresel tedavilerin ve çalışmaların yapılacağı merkezin temel atma töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Gürpınar, “Öncelikle bugün temelini attığımız kök hücre merkezimize önemli miktarda bağış yapan emekli öğretim üyemiz Prof. Dr. Orhan Erman’a çok teşekkür ediyorum” dedi.Merkezin isminin Prof. Dr. Orhan Erman Kök Hücre Merkezi olarak belirlendiğini ifade eden Gürpınar, “Hocamızın ismini merkezimizin yapacağı büyük hizmetlerle daima yaşatacağız. Orhan Erman Kök Hücre Merkezimizde uluslararası düzeyde çok sayıda yayın, proje ve bilimsel çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Merkezimizin üniversitemize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.Kök hücre ve hücresel tedavilerin uygulamaya konulması amacıyla, ilgili her alanda bilimsel araştırmaların yapılması, alt yapının ve işleyişinin hazırlanması, hücrelerin işlenmesi, çoğaltılması, saklanması, çözülmesi, tedaviye hazır hale getirilmesini sağlayacak merkezin bu alanda büyük bir boşluğu doldurması bekleniyor.İHA