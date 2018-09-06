- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO’nun TSE’nin incelemeleri sonucu ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na geçişini tamamladığını bildirdi.ISO 9001:2015 denetimi ile ATSO’nun başarılı kurumsal yapısı tescillendiğini belirten Başkan Davut Çetin , "Antalya Ticaret ve Sanayi Odası sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi gündeminde tutarak, verdiği hizmetleri standartlaşmayı sağlamak, verimliliği artırmak ve değişim sürecini başlatmak amacıyla, 2003 yılında ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi’ni ilk defa uygulamaya geçirmiş ve TSE’den Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almıştır. " dedi.ATSO'nun 3-4 Eylül 2018 tarihlerinde TSE Denetçileri Ahmet Eryurt ve Oğuz Ünlü tarafından yapılan tetkik sonucunda, ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına geçişini tamamladığını hatırlatan Çetin, böylece ATSO, hizmetlerin sürekli iyileştirilmesi, tabi olduğu mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi, üye memnuniyetinin artırılması noktasındaki hizmetlerini kalite yönetim sistemi bünyesinde güvenceye almış olacağını kaydetti.Çetin şöyle devam etti: " ISO 9001:2015 denetimi ile de ATSO’nun başarılı kurumsal yapısı tescillenmiş oldu. Belge geçişinin yapılması ve ATSO’nun kurumsal yapısının başarısının dış denetçiler tarafından tescil edilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum.ATSO, 136 yıllık birikimle tesis edilmiş kurumsal yapısıyla, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da üye odaklı ve kaliteli hizmet anlayışı ile Antalya iş dünyasının gurur duyacağı bir Oda olarak hizmetlerine devam edecektir.”İHA