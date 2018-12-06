Tarım sektörü temsilcileri, Hal Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Salonu’nda biraraya geldiler.ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vural Şahin, Antalya Sebze - Meyve Tüccarları Derneği Başkanı Adem Özaydın, Antalya Toptancı Hal Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, Ziraatçılar Derneği Antalya Şube Başkanı Abdurrahman Özcan ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantıda taslak halindeki düzenlemenin oluşturabileceği sorunlar masaya yatırıldı.Mevcut yapıda hal komisyoncularının üreticiler için finansman, planlama ve pazarlama fonksiyonlarını yerine getirdiğinin ifade edildiği toplantıda bu yapının alternatifi oluşturulmadan kaldırılmasının yaratabileceği sorunlar değerlendirildi. Toplantıda söz alan üreticiler, yapılacak değişikliğin üreticiyi üretimden uzaklaştırabileceğine işaret ettiler.Toplantıda ATSO Başkanı Davut Çetin, “Hal yasası taslağı konusundaki görüşlerinizi aldık. İşaret ettiğiniz hususlar son derece önemli. Odamızda görev yapan uzman arkadaşlar bunları derlesinler. Sektör ilgilisi kurumların temsilcilerinden bir komisyon oluşturalım, çekincelerimizi ve önerilerimizi bir dosya haline getirelim. Bunu aramızdan oluşturacağımız bir heyetle öncelikle TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile akabinde de O’nun da desteğini alarak ilgili bakanlarla ve Cumhurbaşkanımız ile paylaşalım. İnanıyorum ki Türkiye’nin doğrudan beslenmesini ve sağlığını etkileyen bu hususta sektör için olumlu gelişmeler kaydedeceğiz” dedi.Toplantının sonunda dosyayı oluşturacak çalışma grubu üyeleri belirlendi. Çalışma Grubu’nda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Ticaret Borsası, Üretici Birlikleri, Antalya Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Antalya Sebze - Meyve Tüccarları Derneği ve Antalya Hal Toptancı Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği yer aldı.Çalışma Grubu’nda oluşturulacak dosya öncelikle TOBB ile akabinde de ilgili bakanlar ve Cumhurbaşkanlığı ile paylaşılacak.İHA