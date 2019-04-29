- Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki bir meslek lisesinde eğitim gören üç öğrenci, öğretmenlerinin de desteğiyle atıl malzemeleri değerlendirerek arkasındaki paramotor sayesinde 30 kilometre hızla giden bisiklet geliştirdi.Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin öğrencileri Yakup Aslantaş, Mustafa İspir ve Ramazan Yağız, okul deposunda atıl halde bulunan eski bir paramotor ile diğer malzemeleri kullanarak bisiklet yapmaya karar verdi.Projelerini öğretmenleriyle paylaşan öğrenciler, verilen destekle 2 aylık çalışma sonucunda "paramotorlu bisiklet" üretti.Öğrencilerin "Anka Kuşu" adını verdikleri bisiklet, 30 kilometre hızla gidebiliyor.Okul Müdürü Remzi Beyoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesi için uygulama imkanları oluşturduklarını söyledi.Öğrencilerin de gayretleriyle güzel çalışmalar ortaya koyduğunu anlatan Beyoğlu, "Projede hurda ve atık malzemeler kullanıldı. Bisikletin bu malzemelerden yapılması ayrıca önemli. Öğrencilerimiz çok güzel bir çalışma ortaya koydu. İnşallah gerekli desteği aldıktan sonra projeyi daha da geliştireceğiz." dedi.Projede görev alan öğrencilerden Yakup Aslantaş da internette paramotor takılmış bazı araçları gördüklerini ve "Neden biz de yapmayalım" diyerek projelerini öğretmenlerine aktardıklarını ifade etti.Öğretmenlerinin de projelerine destek verdiğini kaydeden Aslantaş, "Bu aracı okul deposundaki hurda malzemeleri toplayarak yaptık. Aracı yaparken sınıftaki arkadaşlarımız da bize yardımcı oldu. Aracımızın ismini 'Anka Kuşu' koyduk. Araç, görenlerin ilgisini çekti. Bu projeyi daha da geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.Öğrencilerden Ramazan Yağız da yaptıkları bisikletin havanın itme gücüyle hareket ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Aracımız şimdilik saatte 30 kilometre hıza çıkabiliyor. Bunu daha hızlı da yapabilirdik ancak aracı kontrol etmek zorlaştığı için bu hızda sabitledik. İlerleyen zamanlarda bu projeyi geliştirip daha yüksek hızda gidebilen modellerinin üretimini yapmayı planlıyoruz."Motor Bölümü Şefi Murat Özgür de öğrencilerinin hem ders çalışarak hem de fedakarlık göstererek yaptıkları bisikletin görenlerin büyük ilgisini çektiğini söyledi.OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT