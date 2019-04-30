Koç Holding'in üniversitelileri spor, müzik ve eğlenceyle buluşturan Türkiye'nin en geniş katılımlı gençlik ve spor festivali Koç Spor Fest'in bahar etabı etkinlikleri kapsamında rock müzik grubu Athena, Hatay'da konser verdi.Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan gurubu çok sayıda üniversite öğrencisi izledi.Sevilen şarkılarını seslendiren Athena grubu dinleyenlerine keyifli saatler yaşattı.Grubun bazı şarkılarına öğrenciler de eşlik etti.HATAY (AA) -