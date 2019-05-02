Antalya Ticaret Borsası (ATB), hububat hasadı öncesi sektörel analiz toplantısı düzenledi.ATB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ATB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cüneyt Doğan başkanlığında yapılan toplantıya, Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp, ATB Hububat Meslek Komitesi Üyeleri, ATSO, ANTBİRLİK, Tarım ve Orman Müdürlüğü, BATEM temsilcileri, ilçe ziraat odası başkanları, biçerdöverciler, üretici ve fabrika sahipleri katıldı.Toplantıda, girdi maliyetlerinin yüksekliğinden, devlet desteğinin yetersizliğine, topraklı hasattan sarı pas hastalığına, süne zararlısından ot sorununa kadar çok sayıda konu gündeme geldi.Doğan, konuşmasında, hububatın önemine dikkat çekerek, verimli ve kaliteli buğday hasadı için borsa olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.Sektörün tüm paydaşlarının sıkıntılarını ve çözüm önerilerini dile getireceğini belirten Doğan, "Buradan çıkan sonucu ilgili makamlarla paylaşıp sorunlarınıza çözüm arayacağız ve çözümü için takipçisi olacağız." ifadesinde bulundu.Toplantıda, süne zararlısına karşı keklik salınması da gündeme geldi.ANTALYA (AA) -