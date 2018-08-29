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ATB Başkanı Çandır: "Bir şeyleri değiştirmek için müziğin ritmine göre hareket etmemiz gerekiyor"

ATB Başkanı Çandır: "Bir şeyleri değiştirmek için müziğin ritmine göre hareket etmemiz gerekiyor"
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Isparta Düğün Salonları

  - ATB Başkanı Çandır: "Bir şeyleri değiştirmek için müziğin ritmine göre hareket etmemiz gerekiyor" 
   
- Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki hareketliliğe değinerek, " Bugünden yarına bir şeyleri değiştirmek için müziğin ritmine göre hareket etmemiz gerekiyor. Üretim odaklı kalkınma planını devreye sokmamız gerekiyor" dedi.  
 Antalya Ticaret Borsası Ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda sıra dışı ekonomik dalgalanmalar yaşandığına dikkat çeken ATB Başkanı Ali Çandır, dalgalanmaların önümüzdeki aylarda da devam edeceğini ileri sürdü. Ekonomik iklimin değişmesiyle dövizin de artış gösterdiğini kaydeden Başkan Çandır, geçmişte Amerika’nın izlediği politikaya değindi. Dünyada savaş riski yokken, birden rüzgarların geriye dönmeye başladığını dikkat çeken Çandır, "Amerika parasal daralma yönetimine çevirdi. Dünyadaki barış iklimini bozuldu. Değişimlere biz ayak uyduramadık. Bol nakit parayla üretim yerine, güncel işler yaptık. Bugünden yarına bir şeyleri değiştirmek için müziğin ritmine göre hareket etmemiz gerekiyor. Üretim odaklı kalkınma planını devreye sokmamız gerekiyor. Şimdi, ‘10 bin dolar kişi başına düşen gelirimiz var’ diyemeyiz. Toplum olarak da gereğinden fazla rahat yaşamanın bedelini ödeyeceğiz" dedi. 
 
 Çandır’dan ekonomik değerlendirme 
 2008-2012 dönemi ile son beş yılı dolar fiyatı, enflasyon ve faiz ilişkisi bakımından birbirinden ayrı incelemek gerektiğini belirten Başkan Çandır, geçtiğimiz yıllarda yaşanan döviz kurunu değerlendirerek sözlerine şöyle devam etti: 
 "İlk 5 yılda ortalama yıllık faiz yüzde 12 ve enflasyon yüzde 8 olarak gerçekleşirken dolar fiyatındaki artış ise yüzde 7 düzeyinde kalmıştır. 2018 yılının özellikle ikinci yarısından sonra dolar fiyatında ciddi bir hareketlenme olacağı ön görülmüştü. Hatta ilk fiyatlaması 2017 Kasım ayında uygulamaya konan Merkez Bankası TL uzlaşmalı döviz ihalelerinde kendini göstermişti. Yani Kasım ayından bu yana hepimiz başta dolar olmak üzere döviz fiyatlarında enflasyon üstü bir artışın yaşanacağını bekliyorduk. Ancak beklentilerimizin üzerindeki hareketlenme ilk olarak 6 Ağustos’ta ve zirve hareket ise 13 Ağustos’ta yaşandı. Bu anlık artışlar bir yana geçen yılın Ağustos ayı ile karşılaştırdığımızda enflasyonun 2,5 kat üzerinde bir dolar fiyatı karşımıza çıkmaktadır. Yani her halükarda Ağustos ayı, beklentilerimizin üzerinde bir dalgalanmayla geçti." 
 
 "Ekonominin yüzde 70’i döviz odaklı" 
 İlk 5 yılda yüksek reel faize dayalı para politikalarıyla değerli tutulan TL'nin, son 5 yılda nispi düşük reel faizin etkisiyle ciddi bir değer kaybına uğradığını dile getiren ATB Başkanı Çandır, 10 yıllık değerlendirmeyle dolar fiyatını ekonomi temelli rakamlarla hesaplandığında bugünlerde 4,95 TL düzeyinde bir rakama çıktığını söyledi. Çandır, ekonominin yüzde 70’inin döviz odaklı olduğunu aktardı.  
  Dövizdeki ani dalgalanmalar ATB meclisinin de gündemini oluşturdu. Sektörel konularda meclis üyeleri sıkıntılarını dile getirdi. Üyeler, ilaç, yem ve et fiyatlarında dövizin etkisi olduğunu söyledi. Üyeler ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır arasında fikir alışverişlerinde bulunuldu. 
  
 "Tescil ettirilmesi sonrası 11’e çıkacaktır" 
  YÖREX fuarının 24-28 Ekim tarihleri arasında 9’uncu kez gerçekleşeceğinin altını çizen Çandır, yöresel ürünleri tescil ettirmek için kentin oda ve borsalarının katılımıyla kurulan çalışma grubunun meyvelerini bugün aldıklarını kaydetti. Çandır, "Umarım tescil sayımız kısa bir süre içerisinde; çalışmalarını tamamladığımız Antalya tavşan yüreği zeytini, tescil için gün sayan Alanya avokadosu ile çalışmaları devam eden Manavgat susamı, Alanya azmanı, Alanya gülüklü çorbası ve Ernez çam balının da tescil ettirilmesi sonrası 11’e çıkacaktır. Korkutelili üreticilerimizin, ticaret erbabımızın, Kaymakamlığımızın, Belediyemizin ve Borsamızın birlikte hareket ederek yöresel ürünümüzün gerçek değerine ulaşması için çalışacağız. Böylelikle kentimiz yöresel ürünlerine sahip çıkma yolunda önemli bir projeyi daha gerçekleştirmiş bulunmaktayız" dedi. 
 
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İHA                           
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