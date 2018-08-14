- Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, Rusya’da yapılan Türkiye Festivali’nin Avrupa ülkelerinde de yapılması gerektiğini belirterek, “Tüketiciye inen festivallerin Avrupa’da da yapılması oldukça etkili sonuçlar doğuracaktır. Türkiye Festivali benzeri bir festivalin, 2019 yılında Almanya’nın Frankfurt veya Berlin gibi büyük bir kentinde yapılması, tanıtım ve ülkelerin kültürel kaynaşması açısından iyi olacaktır” dedi.Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye Festivali, sona erdi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) koordinasyonunda, valilikler, belediyeler, STK’lar ve özel sektörün desteğiyle düzenlendi.Türkiye Festivali’nin turizm fuarlarından çok daha etkili olduğunun altını çizen ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, festivalin yapıldığı alanın, merkezi konumda olması ve hava durumunun etkisiyle büyük ilgi gördüğünü ifade etti. Başkan Gül Ege, “Tüketicilerin elinde bir festival pasaportu bulunuyor, pasaport ile stantlara uğradıklarında, sorulan sorulara doğru cevap vermeleri halinde birer kaşe basıldı. Bu kaşeleri toplayarak çekiliş sonucu tatil kazanma hakkına sahip oldular. Stantlarda tüketicilerin pasaportlarla gezmesi çok etkili olduğu gibi, destinasyonların tanıtımı açısından da büyük bir fayda sağladı. Bu tür adımlar, tüketiciyi ilgili ve özverili kılıyor” dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Türkiye Festivali’ne katılarak turizmcilerin yanında yer almasının önemine işaret eden Ege, Bakan Ersoy'un 'Festivaller, ülkelerin birbirine olan ilgisine bağlıdır. Bize ilgi gösteren ülkelerde bu tür festivaller yapılabilir' açıklamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Rusya'da düzenlenen festivalin, Avrupa'da da yapılması gerektiğini vurgulayan Ege, “ Rusya’da geçen yıl ilk kez düzenlenen Türkiye Festivali’nin ülkemize geri dönüşü güzel oldu. Tüketiciye inen festivallerin Avrupa’da da yapılması oldukça etkili sonuçlar doğuracaktır. Türkiye Festivali benzeri bir festivalin, 2019 yılında Almanya’nın Frankfurt veya Berlin gibi büyük bir kentinde yapılması, tanıtım ve ülkelerin kültürel kaynaşması açısından iyi olacaktır” diye konuştu.Gül Ege, Antalya’nın tanıtımına; ana gastronomi sahnesinde şef Fatih Demir’in Antalya’nın meşhur tarhana çeşitlerinden Yelten Tarhanası’nı pişirerek tanıttığını ve katılımcılara tadımlık çorba ikram ederek destek verdiklerini dile getirdi. Ege, “İnsanlara yaşattığınız tecrübeler akılda kalıyor, dolayısıyla bu lezzetin tanıtımını yaptık. Katılımcılar, rusça yemek broşürümüzü almak için uzun kuyruklar oluşturdu, Antalya yemeklerini çok sevdiler. Tadımlık tarhanayı festival süresince dağıttık. Ayrıca Kaleiçi haritası ve Antalya Kelebekleri’nin yer aldığı kitap ayraçlarımız da çok dikkat çekti” ifadelerine yer verdi.Son olarak Antalya’nın festivale damga vurduğunu ifade eden Ege, “ATAV, valilik, belediyeler ve diğer katılımcıların da yoğun çalışmasıyla Antalya festivale damga vurdu. Kurumların yemekler üstüne tanıtımı ilgiyi gastronomiye çekti" dedi. Ege, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Antalya Valisi Münir Karaloğlu , TÜROFED Başkanı Osman Ayık ve TÜROFED öncülüğünde organizasyonu üstlenen Haluk Özsevim’e, desteklerinden dolayı teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.İHA