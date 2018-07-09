- Antalya’nın Elmalı İlçesi’nde yaz aylarında özellikle akşam saatlerinde mahallelerde yaşayan vatandaşların bir araya toplanarak gerçekleştirdiği Nohut Ütmesi geleneği adeta çağa karşı direniyor. Son yıllarda yok olmaya yüz tutan gelenek, bazı mahallerde vatandaşlar tarafından yaşatılmaya çalışılıyorElmalı İlçesi Gölova Mahallesi’nde asırlardır yapılan ve geleneksel hale gelen, vatandaşların toplanarak yaptığı nohut ütmesi geleneği yok olmaya yüz tuttu. Gölova Mahallesi’nde vatandaşların bir kısmı özellikle akşamın geç saatlerinde bir araya gelerek, gündüz saatlerinde tarlalarından getirdikleri taze nohutları ateş yakarak ütmeye devam ediyorlar. Yaklaşık 30 dakika yanan ateşin üzerinde ütülen nohut tanecikleri, yere serpilerek soğumaya bırakılıyor. Bir süre sonra serpilen nohutların çevresinde toplanan vatandaşlar, yerden tek tek nohut tanelerini toplayarak yemeye başlıyorlar. Mahalleli arasında paylaşma duygusunun artmasına ve misafirperverliğin yaygınlaşmasına neden olan gelenek son yıllarda oldukça azalmaya başladığı ifade edildi.Gölova’da nohut üretimi yapan 80 yaşındaki Ahmet Şallı, “Eskiden Mahallenin ortasında kocaman ateş yakılır, üzerine nohutlar atılırdı. Ütülen nohutlar, tüm mahalleli ile birlikte sohbet ortamında yenirdi. Gölova Mahallesi’nde halen devam eden nohut ütmesini, yazın yemesi zevkli olur. Çünkü bütün mahalle halkı ateşin etrafında toplanıp türküler, şarkılar söyler, nohut üter. Ama zaman geçtikçe bu kültürümüzü kaybediyoruz. Gençleri mahallede toplayamıyoruz. Bizlerde yapmaya üşenir olduk. İnşallah bu gelenek kaybolmaz” dedi.İHA