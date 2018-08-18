bubble kids

Asgari ücretle çalışan garson, bulduğu kurbanlık parasını sahibine teslim etti

Asgari ücretle çalışan garson, bulduğu kurbanlık parasını sahibine teslim etti
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Asgari ücretle çalışan garson, bulduğu kurbanlık parasını sahibine teslim etti 
  - Çalışarak iki ayda kazanabileceği parayı hiç düşünmeden alıp kafe sahibine verdi  
  - Garsonu örnek davranışından dolayı ödüllendirdi 
 
 - Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kafede para bulan garson iki ayda kazanabileceği parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti. Parayla kurbanlık alacağını söyleyen paranın sahibi, garsonu 200 TL ile ödüllendirdi. 
  Edinilen bilgiye göre, Kadir Yıldız (51) bulunduğu yerde elektrikler kesik olduğu için hem çocukları ile vakit geçirmek hem de bir şeyler yiyip içmek için Kumluca Belediyesine ait Kale Kule Cafe işletmesine geldi. Ailesi ile birlikte bir süre kafede kalan Yıldız, çay ve meşrubat içtikten sonra ayrıldı. Kadir Yıldız, üzerindeki pantolonun cebindeki parayı oturduğu yerde düşürdü. Kale Kule Cafe'de çalışan 22 yaşındaki Özgür Kahraman, parayı dün akşam 23.30 sıralarında iş yerinde masanın altında buldu. Kahraman bulduğu parayı işletme yetkililerine teslim etti.  
  Sabah uyanınca parasının olmadığını fark eden Yıldız, parayı araştırmaya başladı. Önce Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosuna giden Yıldız, para kaybettiğini söyleyerek bir haber gelirse kendisine telefonla haber verilmesini istedi. Kadir Yıldız'a iş yerindeyken Kumluca Belediyesinden parasının bulunduğu haberi geldi ve parasını belediyeye ait Kale Kule Cafe işletmesinde alabileceği söylendi.  
  Parasının bulunmasına sevinen Kadir Yıldız parayı bulan Özgür Kahraman’a teşekkür ederek 200 TL ile ödüllendirdi.  
  Kadir Yıldız, "Normal zamanlarda cebimde nakit para bulundurmazdım. Bir arkadaşımın ve kendimin kurbanlık parasını hafta sonuna girdiğimiz için yanıma aldım. Asgari ücretle çalışan, 2 ayda kazanacağı parayı bir anda bulan Özgür, bulduğu parayı bulup İşletme Müdürü Süleyman Şenol’a teslim etmiş. Her ikisine de teşekkür ederim. Parayı bulamazsak başka bir para bulup kurbanımızı öyle kesebilecektik. Çok duygulandım" dedi.  
  Özgür Kahraman ise, bulduğum parayı haram olduğu için kullanamzdım. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi. 
 
AW472361_01AW472361_02AW472361_03


İHA                       
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu?
Başkan Günaydın,Isparta hayvan pazarında vatandaşlarla bir araya geldiBAŞKAN GÜNAYDIN,ISPARTA HAYVAN PAZARINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Tütüncü'den Kur’an Kursu ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim hediyesi
Isparta'da Kaçak olarak serilen 800 metre balık ağı ele geçirildi
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek
Isparta'da uyuşturucuyu evin bahçesine gömmüşler!
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı
Isparta'da Bayram Öncesi Kasaplar Denetlendi
Başkan Günaydın'dan Isparta Şemsiyeli Sokak Yorumu
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DE BU ÜRÜNLERDE DE İNDİRİM VAR!
ISPARTA'DA NÖBETÇİ FIRINLAR KURBAN BAYRAMI 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Isparta Belediyesi teyakkuzda olacak!
Isparta'da Asteğmenler ant içti ISPARTA'DA ASTEĞMENLER ANT İÇTİ
Isparta'da kaçak kazı operasyonu...ISPARTA'DA KAÇAK KAZI OPERASYONU...
Isparta'da Kurban Bayramı için önlemler alındı
Genç Mühendis Atölyesi Projesi tamamlandı
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR
Türkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kuruldu
HER MAHALLEMİZE CİDDİ EMEK VERİYORUZ
KOŞABİLİYORKEN KOŞ KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR 'KOŞABİLİYORKEN KOŞ KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR '
ÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDU
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018ISPARTA GÜL FUARI VE FESTİVALİ 2018
ISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

ÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDUÖNDER ŞEKERLEME AVM DOLARA MEYDAN OKUDU15 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYORISPARTA'DA BU MAHALLEDE ORTALIĞI KÖTÜ KOKU GÖTÜRÜYOR16 Ağustos 2018
Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı Isparta'da elektrikli bisiklet sürücülerine ceza yağdı 15 Ağustos 2018
4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR4 KUŞAKTIR ISPARTA’YA LEZZET DAĞITIYORLAR14 Ağustos 2018
ISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAKISPARTA'DA AREFE GÜNÜ PAZAR KURULACAK16 Ağustos 2018
Türkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kurulduTürkiye’nin “en büyük yerli” cep telefonu fabrikası kuruldu16 Ağustos 2018
Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını Isparta'da Cami tuvaletinde uyuşturucu baskını 15 Ağustos 2018
ISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDUISPARTA DAVRAZSPOR'UN RAKİPLERİ BELLİ OLDU16 Ağustos 2018
Burdur'da 3 aylık bebek öldü Burdur'da 3 aylık bebek öldü 12 Ağustos 2018
Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...Isparta’da hiçbir öğrenci açıkta kalmayacak! 2357 boş kontenjan...14 Ağustos 2018
Bayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destekBayram öncesi müjde! 500 milyon TL'lik dev destek17 Ağustos 2018
Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladıHazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbiri açıkladı17 Ağustos 2018
Isparta’da planlı elektrik kesintisi Isparta’da planlı elektrik kesintisi 13 Ağustos 2018
ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)ISPARTA'DA BAYRAM İÇİN LAZIM OLAN MUTFAK ARAÇ GEREÇLERİ BURADA (BIÇAKLAR-MASAT-ET DÖVECEĞİ...)17 Ağustos 2018
Isparta’da eş zamanlı dilenci operasyonu Isparta’da eş zamanlı dilenci operasyonu 12 Ağustos 2018
Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı Furkan'ın cenazesi yakınları tarafından alındı 16 Ağustos 2018
Acılı annenin bebeğine son bakışı Acılı annenin bebeğine son bakışı 12 Ağustos 2018
ISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİISPARTA'DA HERKES BURADAN GİYİNİYOR! HESAPLI VE KALİTELİ17 Ağustos 2018
Diyaliz merkezinde tanıştılar, böbrek nakli olup evlendiler Diyaliz merkezinde tanıştılar, böbrek nakli olup evlendiler 14 Ağustos 2018
Eğirdir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı Eğirdir Milli Eğitim Müdürü göreve başladı 13 Ağustos 2018