- Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kafede para bulan garson iki ayda kazanabileceği parayı hiç düşünmeden sahibine teslim etti. Parayla kurbanlık alacağını söyleyen paranın sahibi, garsonu 200 TL ile ödüllendirdi.Edinilen bilgiye göre, Kadir Yıldız (51) bulunduğu yerde elektrikler kesik olduğu için hem çocukları ile vakit geçirmek hem de bir şeyler yiyip içmek için Kumluca Belediyesine ait Kale Kule Cafe işletmesine geldi. Ailesi ile birlikte bir süre kafede kalan Yıldız, çay ve meşrubat içtikten sonra ayrıldı. Kadir Yıldız, üzerindeki pantolonun cebindeki parayı oturduğu yerde düşürdü. Kale Kule Cafe'de çalışan 22 yaşındaki Özgür Kahraman, parayı dün akşam 23.30 sıralarında iş yerinde masanın altında buldu. Kahraman bulduğu parayı işletme yetkililerine teslim etti.Sabah uyanınca parasının olmadığını fark eden Yıldız, parayı araştırmaya başladı. Önce Kumluca Belediyesi Halkla İlişkiler Bürosuna giden Yıldız, para kaybettiğini söyleyerek bir haber gelirse kendisine telefonla haber verilmesini istedi. Kadir Yıldız'a iş yerindeyken Kumluca Belediyesinden parasının bulunduğu haberi geldi ve parasını belediyeye ait Kale Kule Cafe işletmesinde alabileceği söylendi.Parasının bulunmasına sevinen Kadir Yıldız parayı bulan Özgür Kahraman’a teşekkür ederek 200 TL ile ödüllendirdi.Kadir Yıldız, "Normal zamanlarda cebimde nakit para bulundurmazdım. Bir arkadaşımın ve kendimin kurbanlık parasını hafta sonuna girdiğimiz için yanıma aldım. Asgari ücretle çalışan, 2 ayda kazanacağı parayı bir anda bulan Özgür, bulduğu parayı bulup İşletme Müdürü Süleyman Şenol’a teslim etmiş. Her ikisine de teşekkür ederim. Parayı bulamazsak başka bir para bulup kurbanımızı öyle kesebilecektik. Çok duygulandım" dedi.Özgür Kahraman ise, bulduğum parayı haram olduğu için kullanamzdım. Ben insanlık görevimi yaptım" dedi.İHA