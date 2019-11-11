ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor

Su altı akustik ve sonar sistemleri alanında küresel oyuncu haline gelen ASELSAN, bu alanda geleceği şekillendiriyor.

ASELSAN denizlerde 'fersah fersah' ilerliyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 11.11.2019 18:30
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Son yıllarda yapılan farklı küresel sonar sistem pazar analizlerinde ASELSAN, "küresel ana oyuncu" ya da "dikkati çeken oyuncu" olarak adlandırılıyor.

Bunlardan biri olan "Sonar System-Global Market Outlook 2017-2026" raporunda sonar sistemleri pazarındaki ana oyuncular başlığında, Northrop Grumman, Thales ve Kongsberg gibi firmalarla birlikte ASELSAN da 14 ana oyuncu başlığı altında inceleniyor. Bu değerlendirmelerin kriterlere dayalı ve derinlemesine yapılan "sonar pazarı" inceleme raporlarında olması dikkati çekiyor.

ASELSAN için küresel oyuncu nitelemesinin, su altı akustik dünyasını yönlendiren raporlarda yer almasını sağlayan gerçeğin ardında geniş bir çeşitlilikte yapılan çalışmalar ve bunları dayandırdığı bilgi birikimi, altyapı ve insan kaynağı kalitesi yer alıyor.

3 farklı sistemden ihracat başarısı

ASELSAN, su altı akustik alanında ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği 10 yıllık süreçte, yurt içinde ve dışında 16'sı denizaltı, 20'si su üstü olmak üzere 36 farklı platformda, 11 ayrı yerli ve özgün su altı akustik sistemi için 33 teslimatı başarıyla tamamlayarak kullanıma sundu. Şirket, 37 sistem için de sözleşme takvimlerine uygun olarak çalışmalarına devam ediyor.

Denizaltı platformlarına özel 3 farklı su altı akustik sistemi ihraç eden ASELSAN, böylece küresel oyuncu olmak motivasyonunu gerçeğe dönüştürdü.

Dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı

ASELSAN çalışmalarını, alçak frekanstan yüksek frekansa tüm su altı akustik bandını kapsayan sonar sistemleri, su altı seyir yardımcı sistemleri ve torpido karşı tedbirleri sistem ve ürünlerini içeren geniş bir çeşitlilikte gerçekleştirdi. Bu sayede su altı alanında kapsamlı bilgi birikimi oluşturuldu.

1 milyon 250 bin saati aşkın tasarım iş gücü, yaklaşık 32 bin saat gölet, 25 bin saat deniz tecrübesi sonunda, her ihtiyaca etkin ve süratli çözüm bulabilecek bir kabiliyete ulaşıldı. Bu sayede, "Ay" sınıfı denizaltılarda intersept sonar gibi bir sistem, 9 ay gibi çok kısa sürede dünyaca ünlü rakipten daha süratli ve daha uygun maliyetle sağlandı.

Fırkateynler Fersah ile güçleniyor

ASELSAN'ın su altı akustik ve sonar sistemleri alanındaki en önemli ürünlerinden birini Fersah Karinaya Monteli Sonar Sistemi oluşturuyor.

Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi kapsamında son teknolojiye uygun olarak geliştirilen ve Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı doğrultusunda ek özellikler kazandırılan yeni nesil Fersah Karinaya Monteli Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Sonarı, 4 fırkateyne entegre edilecek. Yeni gemi inşa ve modernizasyon projeleriyle bu sayının artırılması hedefleniyor.

Fersah, geminin su altı temaslarının tespit, izleme ve sınıflandırma fonksiyonlarını icra etmek, geminin kendisine yönelmiş torpidolardan sakınmasını sağlamak ve muhasım denizaltılara karşı hücum geliştirmek amacıyla kullanılan en önemli bileşenlerden biri olacak.

Deniz Kuvvetlerine taktik alanda önemli yetenek kazandıracak sonar sistemi Fersah, ihracat fırsatlarıyla ASELSAN'ın küresel oyuncu nitelemesini pekiştirecek.

Kulaç, Zoka, Zargana sınırları aştı

Su üstü gemilerinin iskandil ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirilen Kulaç İskandil Sistemi, yurt dışında önde gelen bir üretici firmaya karşı kazanılan ihale sonrası Türkiye'nin 4 denizaltısına entegre edildi. Endonezya denizaltısı için satışı yapılan ve akustik alanında sistem seviyesi ihraç edilen ilk su altı sistemi olan Kulaç, yurt içinde ve dışında 5 ayrı denizaltı ile 19 su üstü gemi platformuna entegre edildi/ediliyor.

Denizaltılar İçin Akustik Aldatıcı (DAKA) Sistemi ile Deniz Kuvvetleri envanterindeki tüm denizaltılar torpidolara karşı savunma konusunda modern bir yeteneğe kavuştu. Bu proje kapsamında geliştirilen "akustik aldatıcı ve karıştırıcılar" (Zoka Dekoy Ailesi) çoklu sayıda üretilerek Türk denizaltı filosunun kullanımına sunuldu.

Zoka-Akustik Torpido Karşı Tedbir Karıştırıcı ve Aldatıcıları için ilk yurt dışı sipariş Endonezya'dan alındı.

Zargana Denizaltı Torpido Karşı Tedbir Sistemi, otonom çalışma ve hızlı reaksiyon yeteneğiyle torpidolara karşı en üst düzey savunma sağlıyor. Zoka hareketli akustik aldatıcı ve karıştırıcıların denizaltıların mukavim gövdesi dışından fırlatılmasını sağlayacak lançer sistemi geliştirme çalışmaları tamamlandı. Sistem, sözleşme kapsamında envanterdeki 8 denizaltı platformuna entegre ediliyor. Zargana, Pakistan Deniz Kuvvetleri envanterindeki denizaltılara entegre edilmek üzere yurt dışına gönderiliyor.

Hızır Suüstü Gemileri İçin Torpido Karşı Tedbir Sistemi, su üstü platformları için torpido karşı tedbir ihtiyacının milli imkanlarla karşılanması amacıyla geliştirildi. Hızır, mevcut sözleşmeler kapsamında yurt içinde 9 ayrı platforma entegre edilecek. Buna ek olarak MİLGEM-İ Sınıfı gibi yeni gemi inşa projeleri ve modernizasyon projeleriyle bu sayının artırılması hedefleniyor.

Asist Türkiye için ilk oldu

Milli Savunma Bakanlığının Denizaltı İntersept Sonar Tedariki İhalesi kapsamında 3 Asist Denizaltı İntersept Sonar Sistemi envantere kazandırıldı ve denizaltıların harekatlarına önemli destek sağlandı. Asist, sonar deniz biriminden, gemi içi birimlerine kadar bir bütün halinde değerlendirildiğinde Türk denizaltılarına entegre edilen ilk milli sonar sistemi oldu.

ASELSAN öz kaynaklarıyla denizaltılar ve mayın avlama gemilerinde kullanılabilecek özelliklerde Mayın Tespit Sonar Sistemi (MATESS) geliştirildi. Sistem uyumlandırılarak bir mayın avlama gemisinin tespit sonarı gemi içi birimlerinin modernize edilmesi amacıyla kullanıldı.

Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyonu Sözleşmesi kapsamında ASELSAN, her bir denizaltıdaki 6 farklı sonar sisteminin (Silindirik Dizin Sonarı, Pasif Mesafe Tespit Sonarı, Yanal Dizin Sonarı, Silindirik İntersept Dizini, Aktif Sonar ve Öz-Gürültü Ölçme) ıslak taraf birimlerinin modernizasyonunu gerçekleştirecek.

Yeni sistemler yolda

ASELSAN, tamamlanan ve proje takvimlerine uygun devam eden bu projelerin yanında Akustika Sualtı Akustik Haberleşme Ağı, Tork Torpidoya Karşı Savunma Torpidosu, Orka Hafif Torpido, Düşük Frekans Çekili Aktif Sonar Sistemi (DÜFAS), Aselbuoy Pasif Sonoboy, Sualtı Akustik Gözetleme Ağı (SAGAP) ile Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve yeni ihracat başarıları yakalamayı hedefliyor.

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