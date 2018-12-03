- Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün Alanya’daki arıtmalara yaptığı yatırımlar ve işletmedeki başarı, son dört yılın sorunsuz geçmesini sağladı. Alanya’da tek damla atık su arıtılmadan denize bırakılmıyor.2014 yılında Büyükşehir Yasası’yla birlikte Alanya’da toplam 6 arıtma tesisi ve 30 terfi istasyonu Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’ne geçti. Geçiş süreciyle birlikte ASAT’ın teknik ekipleri, Alanya’daki arıtma tesislerini tek tek inceleyerek, sorunları ve yapılması gereken yatırımları rapor haline getirdi. ASAT Genel Müdürlüğü, plan ve projeler dahilinde ilgili arıtmalarda hızla yatırım çalışmalarına başladı. Arıtmalara milyonlarca lira yeniden yatırım yapan ASAT, ağır işletme maliyetlerini de karşılıyor.Alanya Merkez, Mahmutlar, Oba, Konaklı, İncekum ve Okurcalar’daki arıtma tesislerinin teknik ekipmanları, koku üniteleri, deşarj hatları, vana ve benzeri bir çok önemli aksamı düzenli olarak bakım ve onarımdan geçerken, sorunlu noktalar anında yapılan çalışmalarla gideriliyor. Bunun yanında gece gündüz sürekli kontroller yapılıyor ve şehirde herhangi bir sorun yaşanmaması için çalışma yapılıyor.Alanya’da kışın 300 bine nüfusa hitap eden arıtmalar yaz aylarında yaklaşık 1 milyon insana hizmet veriyor. Alanya’da ASAT Genel Müdürlüğü tarafından işletilen 6 arıtma tesisi yıllık ortalama 37 milyon metreküp atık su arıtıyor. Alanya’nın en büyük sermayesi olan denizine arıtılmadan tek damla atık su bırakılmıyor. 4 yıldır Alanya’da arıtmalar konusunda hiçbir sorun yaşanmadı. Bölgenin artan ihtiyaçlarına göre ASAT Genel Müdürlüğü önümüzdeki yıllarda da yapacağı yatırımlarla Alanya’da atık su konusunu kökten çözmüş olacak.İHA